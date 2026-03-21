Pese a la multa de la provincia y nuevas cancelaciones, Flybondi sigue operando las rutas habituales en Neuquén

El programa de retiros voluntarios alimentó rumores de crisis en la aerolínea. Sin embargo, confirmaron que la operación continúa en el aeropuerto de Neuquén, que crece en número de pasajeros.

Tras la decisión del gobierno de la provincia de aplicarle a Flybondi una multa millonaria por la cancelación de 150 vuelos , esta mañana se registró un nuevo vuelo cancelado por parte la aerolínea low cost que alimentaron los rumores de crisis de la firma. Sin embargo, desde la empresa desmintieron los rumores que indican que podría retirarse de Neuquén y aclararon que no está planificado cesar las operaciones en la capital provincial.

Pese a que no hubo un comunicado oficial por parte de la compañía, la decisión de la empresa de lanzar un plan de retiros voluntarios, sumado a la multa por cancelaciones se combinaron para generar una serie de especulaciones y versiones periodísticas que vaticinaban que Flybondi podría dejar de operar en el aeropuerto Presidente Perón, de Neuquén capital. La información fue desmentida por la aerolínea a LM Neuquén.

Según el comunicado que hizo la empresa, “la compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios. Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa, asegurando al mismo tiempo la continuidad y calidad del servicio”.

Y agregó: “El programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir. La compañía continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”.

Vuelos cancelado Flybondi (9) Claudio Espinoza

Pese a que está previsto este proceso de ajuste, desde Flybondi confirmaron que las adhesiones al programa de retiros "no pondrá en riesgo la operatividad", que se vio resentida en los últimos meses cuando la aerolínea no pudo cumplir con sus rutas por los desperfectos en ocho aviones, de los cuales seis ya fueron reparados, según informó el diario Clarín.

Desde junio de 2025, Flybondi pertenece a COC Global Enterprise, del empresario Leonardo Scatturice, cercano a Santiago Caputo, según informó Clarín. Si bien consideraron que el cambio de dueño generó más confianza en el mercado, su tasa de puntualidad sigue siendo la más baja de la región. Este verano registró un 57% frente 78% de Jetsmart y el 89% de Aerolínas Argentinas, según la consultora Adventus.

Flybondi en Neuquén: la respuesta a las multas

La sucesión de reclamos por vuelos cancelados motivó a gobierno de la provincia de Neuquén a tomar cartas en el asunto a través de la Dirección de Protección al Consumidor, que terminó por aplicar una multa de 228.917.600 pesos por incumplimientos en la atención e información a los usuarios.

El gobierno provincial justificó la decisión por una serie de cancelaciones de vuelos a lo largo del mes de enero, cuando más de 22.000 pasajeros no pudieron viajar en 150 vuelos domésticos y regionales previstos en el comienzo de la temporada, justo cuando la conectividad aérea resulta crucial para sostener el turismo en la provincia.

En 2025, el gobierno neuquino ya había sancionado a la compañía con una multa de 178.023.900 pesos, también por incumplimientos relacionados a la atención.

Vuelos cancelado Flybondi (7) Claudio Espinoza

Sin embargo, la empresa adelantó que apelará la decisión una vez que sean informados. En un comunicado oficial, Flybondi aseguró que “ejercerá su derecho de defensa y apelación”

Agregaron, también, que “la competencia para supervisar y sancionar a las líneas aéreas recae exclusivamente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), bajo la normativa aeronáutica especial, y no bajo organismos de órbita administrativa general como Defensa al Consumidor”.

El aeropuerto de Neuquén, en crecimiento

Pese a las sanciones que aplicó el gobierno de Neuquén, el aeropuerto Perón sigue con una tendencia a la alza en cuanto al número de pasajeros y operaciones, lo que lo convierte en una plaza apetecible para las compañías aéreas.

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 9.481 movimientos en esta terminal aérea. En es lapso, el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de la ciudad de Neuquén (SAZN) movilizó 1.234.000 pasajeros, lo que representa un incremento interanual del 23% respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 1.001.000 pasajeros, según informaron desde la provincia.

despacho mostrador flybondi aeropuerto neuquen Claudio Espinoza

Además de Flybondi, en Neuquén operan también Aerolíneas Argentinas y Jetsmart. A fines de este mes se sumará también la aerolínea Latam, tras el anuncio de la reactivación de los vuelos que conectan a esta ciudad con Santiago de Chile. En los últimos meses se sumaron, además, nuevos establecimientos gastronómicos en la terminal aérea, que atienden al crecimiento en la demanda de pasajeros.