Fuerte aumento del movimiento aéreo en Neuquén durante noviembre

El incremento fue de 12 por ciento. Las terminales aéreas capitalina y la de Chapelco registraron 144.963 pasajeros transportados.

Los aeropuertos Presidente Perón y Chapelco registraron 144.963 pasajeros transportados durante noviembre de 2025, un 12 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. En lo que va del año, la provincia acumuló más de 1,5 millones de viajeros , consolidando su expansión en conectividad y turismo, según se informó desde el Gobierno provincial.

De acuerdo a datos oficiales del ministerio de Turismo, el movimiento aéreo en Neuquén volvió a mostrar un crecimiento destacado durante noviembre de 2025. Según el informe oficial, fueron 144.963 los pasajeros transportados , cifra que representa un 12 por ciento de aumento respecto del mismo mes de 2024.

El Aeropuerto Internacional Presidente Perón, en la capital neuquina, concentró la mayor actividad con 123.645 pasajeros , lo que implica un crecimiento del 15 por ciento interanual. Por su parte, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco movilizó 21.318 pasajeros, consolidando su rol estratégico para el corredor turístico del sur provincial.

En términos acumulados, entre enero y noviembre de 2025 los dos aeropuertos neuquinos alcanzaron un total de 1.573.956 pasajeros, lo que significa un incremento del 25 por ciento respecto del mismo período del año anterior.

Circulación

Al respecto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, sostuvo que “el crecimiento del movimiento aéreo confirma la expansión de la segunda economía de Neuquén: el turismo. En lo que va del año, más de 1,5 millones de pasajeros circularon por nuestros aeropuertos, consolidando una conectividad que crece en frecuencias y destinos”.

image

Agregó que “este dinamismo también se proyecta afuera: en cada foro internacional donde Neuquén es protagonista por Vaca Muerta, empieza a destacarse nuestro potencial turístico. Es una oportunidad para atraer inversiones, diversificar la economía y fortalecer el desarrollo de todas las regiones. Neuquén avanza hacia una conectividad más moderna, abierta al mundo y preparada para su propio crecimiento”.

Servicios internacionales

Recientemente, la empresa Latam anunció que retomará los vuelos entre esta capital y Santiago de Chile, al tiempo que la compañía fue autorizada para operar entre Perú y la provincia.

El Gobierno nacional autorizó a LATAM Perú a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga en una variada red de rutas del interior del país, que incluye el aeropuerto internacional Presidente Perón de Neuquén.

latam

La disposición 43/2025, publicada en el Boletín Oficial, formalizó la habilitación a la aerolínea para operar servicios entre los hubs peruanos de Lima y Cusco con siete ciudades del interior argentino. Entre esos destinos se encuentra la capital neuquina, junto a Puerto Iguazú, Rosario, Mendoza, Salta, Córdoba y Tucumán.

La nueva conectividad con Perú tendrá un doble impacto. Por un lado, formaliza la conexión con Lima. Pero, por otro, y aquí reside el aspecto inédito y más relevante, autoriza vuelos directos desde Cusco (CUZ) hacia los siete destinos del interior, incluyendo Neuquén.

Por otra parte, en noviembre, se anunció que después de seis años de ausencia, la empresa Latam anunció que retomará sus operaciones entre el aeropuerto Presidente Perón y Santiago de Chile, con cuatro frecuencias semanales que permitirán conectar a la capital neuquina con al menos 31 destinos internacionales sin pasar por Buenos Aires.

La terminal aérea neuquina había sido modificada para contar con una zona de embarque internacional y, entre 2017 y 2019, la firma Latam había operado una ruta directa entre Neuquén y Santiago de Chile. Incluso antes de la paralización de actividades por la pandemia de coronavirus, la firma se había retirado de la provincia tras evaluar la sustentabilidad de la ruta; sin embargo, las autoridades neuquinas confirman en que el vuelo podrá cumplir con la cuota de ocupación necesaria para sostener una conexión que conecta a la provincia con otros países en América, Europa y Oceanía.