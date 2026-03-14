El Gobierno de Neuquén sancionó a Flybondi con una multa millonaria tras cancelar vuelos

La cancelación ocurrió el 12 de enero. Se trata de la segunda multa aplicada por el gobierno a la empresa de vuelos low cost.

El Gobierno de Neuquén , a través de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor , sancionó a la empresa Flybondi, tras detectar irregularidades en la atención y en la información brindada a los pasajeros en el aeropuerto local. Los hechos ocurrieron a mediados de enero y afectaron a un grupo de viajeros.

La multa aplicada asciende a $228.917.600. Se trata de la segunda sanción que recibe la compañía en territorio neuquino por incumplimientos vinculados a los derechos de los consumidores.

El procedimiento se originó a partir del Acta de Inspección N° 01/2026 , labrada el 12 de enero , cuando inspectores del organismo realizaron un control en el mostrador de atención de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón. La intervención se produjo luego de reiterados reclamos de pasajeros afectados por la cancelación del vuelo F05301 , que debía partir desde Neuquén hacia Aeroparque a las 9:30 de la mañana.

Durante la inspección se verificó que varios pasajeros se encontraban en el lugar solicitando información sobre la cancelación del vuelo, pero no recibían respuestas por parte de la empresa.

Flybondi vuelos cancelados

Incertidumbre y enojo

Según consta en el acta, no había personal de Flybondi atendiendo en el mostrador, lo que generaba una situación de incertidumbre entre los usuarios que intentaban obtener información sobre su vuelo o alternativas de viaje.

Además, los inspectores constataron que el mostrador carecía de cartelería obligatoria, ya que no se exhibían datos identificatorios de la empresa, razón social, CUIT ni horarios de atención. Tampoco se encontraba visible información sobre la cancelación del vuelo ni indicaciones para los pasajeros afectados.

Aeropuerto de Neuquén (10) Maria Isabel Sanchez

A partir de estas irregularidades, la empresa fue imputada por presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, normas que establecen el deber de brindar información clara y el derecho de los usuarios a recibir un trato digno y condiciones adecuadas de atención.

La aerolínea fue notificada formalmente del procedimiento y presentó su descargo en tiempo y forma, el cual fue evaluado por el Cuerpo Asesor Legal del organismo provincial. Tras analizar los antecedentes y la documentación, se resolvió aplicar la sanción administrativa correspondiente.

Otra sanción reciente

Esta no es la primera vez que la aerolínea es sancionada en la provincia. En 2025, el Gobierno de Neuquén ya había aplicado una multa de $178.023.900 a Flybondi por incumplimientos vinculados a la atención de pasajeros.

La sanción se formalizó a través de la Disposición 45/2025 de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, luego de constatar graves faltas al deber de información hacia usuarios afectados por reiteradas reprogramaciones de vuelos.

El hecho ocurrió el 14 de mayo, cuando numerosos pasajeros denunciaron problemas tras sucesivas modificaciones en los horarios de vuelos, lo que generó demoras, falta de respuestas y reclamos por parte de quienes debían viajar.