El Gobierno sancionó a Flybondi por las cancelaciones de vuelos sin previo aviso

La low cost fue intimada tras acumular cientos de reclamos de pasajeros. Fueron suspendidos 125 vuelos regionales entre el jueves pasado y lunes 12.

Las actas de infracción a Flybondi son por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo aviso y quejas de pasajeros.

El Gobierno nacional avanzó con actas de infracción contra Flybondi luego de constatar reiteradas cancelaciones de vuelos sin aviso previo . La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también recibió múltiples denuncias de pasajeros por incumplimientos de la compañía, situaciones que ahora están bajo evaluación y podrían derivar en nuevas penalidades.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, tomó esta decisión “cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”, según indicaron fuentes oficiales a la prensa.

Las quejas de los usuarios fueron recabadas, de manera gratuita, a través de la página web de ANAC ante lo que consideraron una vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas .

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios.

Estas actas dan inicio a un sumario administrativo , de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

“La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020”, indicaron las fuentes.

Y añaden que, “el Gobierno Nacional ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas. El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”.

Las quejas de los pasajeros de Flybondi

En los últimos días, en plena temporada alta, y comenzando la segunda quincena de enero, se reportaron más de 22.000 pasajeros afectados en la aerolínea de bajo costo, que además anuló 125 vuelos regionales entre el jueves pasado y lunes 12. Ese día, se cancelaron 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo suprimió otros 20 sobre un total de 74.

Por otra parte, entre este último martes, 24 de los 47 vuelos programados para la jornada fueron suspendidos y los pasajeros debieron aguardar horas esperando respuestas y que sus viajes sean reprogramados.

Fuentes de la empresa, indicaron que la programación "se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota" y que la situación “comenzaría a normalizarse en el transcurso de esta semana, cuando se habiliten para las operaciones las cuatro aeronaves recién arribadas”.

Según el relato de los pasajeros damnificado, luego de varias horas esperando respuestas, la situación derivó en gritos e insultos contra el personal de la aerolínea, lo que obligó a reforzar la seguridad con mayor presencia policial.

"Tres veces me reprogramaron mi vuelo", se quejó una usuaria en diálogo con C5N. Los turistas que quedan varados en Aeroparque denuncian falta de respuestas.

Un historial reciente de demoras y cancelaciones

Las cancelaciones se producen mientras Flybondi intenta dejar atrás la crisis financiera que, desde octubre de 2023, la llevó a suspender cientos de vuelos. Desde su creación, la compañía transportó a más de 17 millones de pasajeros, de los cuales el 20% voló en avión por primera vez.

Durante 2025, la aerolínea mostró una mejora en su desempeño operativo, aunque se ubicó como la segunda más impuntual entre las que operan en el país, detrás de Boliviana de Aviación (BOA), según un ranking de la firma Amadeus que evaluó a 41 compañías. Ese año registró un 6,4% de cancelaciones.

A fines de 2024, la situación era aún más compleja: se cancelaban 10 de cada 100 vuelos por motivos internos.