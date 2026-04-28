Empleados municipales de Neuquén cobran sus salarios con aumento: cuál es la fecha de pago

La totalidad de la planta municipal cobrará los haberes de marzo con una suba del 9,16% por actualización atada al IPC.

Los empleados municipales de la ciudad de Neuquén cobrarán este jueves 30 de abril sus salarios correspondientes al mes de marzo con un incremento del 9,16%, en el marco del último tramo del acuerdo paritario vigente con el sindicato SiTraMuNe. La liquidación incluirá además una suma extra vinculada al promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, febrero y marzo.

Desde el municipio confirmaron que el pago alcanzará a la totalidad de la planta de empleados, con un total de 3.283 sueldos y una masa salarial que ronda los 6.000 millones de pesos, recursos que serán destinados íntegramente desde las arcas municipales sin asistencia financiera externa.

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, destacó que el depósito se realizará el último día hábil del mes, tal como estaba previsto, y remarcó que esta actualización salarial corresponde al cierre del acuerdo paritario firmado con SiTraMuNe, que tiene vigencia hasta abril.

“El último día hábil del mes se abonarán los salarios de marzo con una suma extra correspondiente al promedio del IPC de enero, febrero y marzo. Se trata del último mes del acuerdo paritario que finaliza en abril”, explicó el funcionario.

Fernando Schpoliansky

Schpoliansky subrayó además la importancia que tiene este desembolso en el contexto económico actual, especialmente por el movimiento que genera en la actividad comercial local.

Según precisó, los 6.000 millones de pesos que se volcarán al circuito económico representan un respaldo clave para distintos sectores de la ciudad, en un escenario nacional atravesado por la caída del consumo.

“Es muy importante pagar los sueldos a esta altura de mes porque la actividad económica de la Argentina es muy complicada, con niveles de caída de consumo. Si bien la provincia de Neuquén y la ciudad tienen una dinámica particular, inyectar este dinero en el comercio local es muy importante”, sostuvo.

La referencia apunta a que, pese a un panorama económico complejo a nivel nacional, Neuquén mantiene cierto nivel de movimiento económico por su matriz productiva y energética, aunque el consumo interno también siente el impacto del contexto general.

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Uno de los puntos que resaltó el secretario de Finanzas fue que el pago de salarios y aumentos se realiza exclusivamente con fondos municipales, sin necesidad de asistencia financiera de otros organismos.

El dato busca mostrar solidez en la administración local y una recaudación que permite afrontar tanto la masa salarial como los compromisos paritarios asumidos.

“Son recursos propios del municipio gracias a la buena administración de los ingresos”, remarcaron desde el área económica.

También hay fecha para el cobro de sueldos de estatales de Neuquén

El Gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la fecha de pago de los sueldos para los trabajadores estatales, correspondientes a abril. Tal como estaba previsto, serán con aumento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del último trimestre.

BPN (8) Claudio Espinoza

El Ejecutivo anunció que los haberes de abril serán acreditados este jueves 30, en las cuentas que los trabajadores de la administración pública poseen en el Banco de la Provincia (BPN).

Tal como fue acordado oportunamente, los sueldos incluirán el primer aumento de la pauta salarial de este año, según la evolución del IPC. Dicho incremento será del 9,13 por ciento.

Desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa, todos los trabajadores cobrarán el mismo día; como así también los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).