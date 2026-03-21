Fin de semana largo: el mejor lugar para ahorrar en frutas y verduras estará abierto

El próximo lunes 23 de marzo fue declarado feriado puente en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El Mercado Concentrador del Neuquén informó que el próximo lunes 23 de marzo, feriado puente en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, abrirá sus puertas en su horario habitual de 6 a 11.

Se trata de una oportunidad para que vecinos, vecinas, comerciantes y público en general se acerquen a realizar sus compras y accedan a los beneficios de la compra mayorista a precios convenientes.

Con más de 120 puestos , en el Mercado se encuentra una amplia variedad de productos frescos y de calidad: frutas y verduras, carnes, pollos, huevos, lácteos, pastas, bebidas, condimentos, artículos de almacén, además de descartables, alimentos para mascotas, forrajes y mucho más.

El Mercado está abierto a todo público. Tanto comerciantes como particulares pueden comprar por caja o bulto cerrado, accediendo a mejores precios, mayor cantidad y excelente calidad.

Feria Sabores -Mercado Concentrador (4) Claudio Espinoza

Ahorrar en el Mercado Concentrador

Además, comprar en el Mercado permite ahorrar dinero gracias a la compra directa, optimizar el rendimiento de los productos y reducir el desperdicio, al elegir alimentos frescos y de estación.

Ubicado sobre Ruta 7, Km 5, en el Parque Industrial de Centenario, el predio se encuentra a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad de Neuquén, con accesos ágiles y estacionamiento disponible para autos, camionetas y camiones.

El Mercado Concentrador del Neuquén es el principal polo agroalimentario de la región, donde es posible encontrar todo en un solo lugar, con calidad garantizada y productos directos de la tierra.

Para más información sobre el Mercado Concentrador, se puede ingresar al sitio web www.mcneuquen.com.ar y seguir las novedades a través de sus redes sociales en @mcdelneuquen.

mercado concentrador 3

Cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

Con motivo de los feriados por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Municipalidad informó que mantendrá activas las guardias de emergencia e informó cómo funcionarán los servicios municipales en la ciudad.

Recolección de residuos

El lunes se prestará con normalidad la recolección de residuos, al igual que el sistema de estacionamiento medido (SAEM) y los centros de transferencia.

Camion de Cliba (11).JPG Maria Isabel Sanchez

Sin embargo, al día siguiente, martes 24 no habrá recolección de residuos ni funcionamiento del SAEM y los centros de transferencia permanecerán cerrados por ser feriado oficial.

Transporte de pasajeros

En tanto, el lunes y el martes el transporte público de pasajeros en la ciudad funcionará con frecuencia de domingo/feriado.

Las oficinas de turismo estarán abiertas de 8 a 20, así como activos los paseos turísticos en las dependencias del Centro, de la ETON, de la Oficina del Puente y del Balneario Gustavo Fahler.

Balnearios

Durante ambas jornadas, los balnearios municipales contarán con servicio de guardavidas de 10 a 21, y los cementerios del centro y de El Progreso estarán abiertos de 9 a 19.

Emergencias

Ante emergencias, tanto el lunes y el martes, se encuentra disponible la línea 103 de Protección Civil durante las 24 horas.

Por otro lado, la línea 147 de Atención al Ciudadano de la Municipalidad estará disponible de 8 a 15.