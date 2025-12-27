El insólito motivo por el que se desató el incendio en el Mercado Concentrador de Neuquén

Las llamas comenzaron alrededor de las 14 y afectaron 5 locales comerciales. Las autoridades informaron que el lunes volverán a abrir sus puertas.

Un impactante incendio se desató este viernes por la tarde en el Mercado Concentrador de Neuquén , en la zona del Parque Industrial , en una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento que complicaron las tareas de control y generaron una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la región.

El siniestro comenzó pasadas las 14 horas y demandó un operativo conjunto de varias dotaciones de bomberos de Neuquén capital y Centenario. El fuego fue finalmente extinguido en su totalidad , sin que se registraran personas heridas, aunque sí daños materiales de consideración .

Según explicó el comisario Martín Corzo , jefe de la División Bomberos del cuartel Gregorio Álvarez , el Mercado Concentrador cuenta con dos naves y el incendio afectó la nave número 2 , ubicada hacia el margen norte del predio, en dirección a Centenario.

“El incendio se inició en la parte externa de la nave, donde había acopio de pallets, y desde allí avanzó hacia el interior, afectando entre siete y ocho puestos de venta”, detalló Corzo. Gracias a la rápida intervención, se logró cortar el avance del fuego y evitar que se propagara al resto de las instalaciones.

El operativo demandó el trabajo de cuatro dotaciones de bomberos y contó con el apoyo hídrico de empresas del sector. En total se utilizaron alrededor de 20.000 litros de agua, debido a la alta temperatura registrada en el foco ígneo.

Durante el incendio no se registraron personas heridas, aunque un hombre, propietario de uno de los puestos, sufrió una caída y un golpe y debió ser atendido por personal del SIEN. Corzo confirmó además que ningún bombero resultó lesionado durante el amplio operativo.

La hipótesis sobre el incendio

En las primeras horas posteriores al siniestro, surgieron versiones que indicaban que el incendio podría haberse originado por brasas de un chulengo mal apagadas en el sector externo de la nave. Sin embargo, desde las autoridades oficiales no brindaron mayores detalles.

“El origen y la causa aún no están determinados. Está trabajando personal especializado de la División Siniestros, que realiza pericias técnicas y planimetría para establecer con precisión cómo comenzó el fuego”, explicó el jefe de Bomberos.

Al mismo tiempo, aclararon que no se confirmará ninguna hipótesis hasta que finalicen las tareas investigativas.

Horas después del incendio, la administración del Mercado Concentrador emitió un comunicado oficial, en el que confirmó que el foco se inició en el área externa de la nave 2 y que, debido a la gran cantidad de material combustible, el fuego se propagó rápidamente hacia el interior del edificio.

Según el comunicado, el incendio afectó a cinco puestos comerciales y parte de la estructura interna de la nave, provocando daños materiales. Afortunadamente no hubo víctimas.

Desde la gerencia indicaron que aguardan las indicaciones de los peritos para avanzar con las tareas de limpieza y refacción. En paralelo, ya se realizan trabajos de reposición de los sistemas eléctricos y de agua en el sector dañado.

¿Cuándo abre sus puertas el Mercado?

Finalmente, el Mercado Concentrador confirmó que volverá a abrir sus puertas el próximo lunes 29, en el horario especial de verano, de 5 a 11 de la mañana, pese al incendio ocurrido.

Las autoridades destacaron el rápido accionar de los bomberos y reiteraron el pedido de extremar las precauciones, especialmente ante jornadas con viento intenso, para evitar nuevos incidentes.