Impactante incendio y gran cantidad de humo negro en el Mercado Concentrador de Neuquén

En medio de las fuertes ráfagas de viento, se observó un gran columna de humo negro en las naves del Mercado. Bomberos trabajan en el lugar.

Los Bomberos de Centenario y de Neuquén capital trabajan para contener un incendio que se desató en el Mercado Concentrador de Neuquén . Este viernes, en horas de la tarde, se podía observar una gran columna de humo negro que salía desde las naves de este tradicional punto de comercialización.

El Mercado Concentrador de Neuquén se ubica en la zona norte de la capital, en la zona del Parque Industrial y a corta distancia de la ciudad de Centenario.

En base a los primeros datos que trascendieron, el foco de incendio habría comenzado en los pallets de madera que se suelen utilizar para la carga y descargar de producción dentro de las naves del Mercado.

Según informaron en el portal Centenario Digital, hasta el momento no se registraron personas lesionadas. Tampoco se vio afectada la estructura del edificio.

Incendio en el Mercado Concentrador de Neuquén

En el lugar trabajan distintas dotaciones de Bomberos, con el fin de contener las llamas en una jornada compleja por el pronóstico meteorológico, que indica una tarde de fuertes ráfagas de viento.

Incendio - Mercado Concentrador (8) Claudio Espinoza

Noticia en desarrollo...