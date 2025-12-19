Fiestas de fin de año: ¿Qué horarios manejará el Mercado Concentrador?

El polo agroalimentario de Neuquén informó sus horarios durante las fiestas. Conocé los detalles en esta nota.

Faltan pocos días para celebrar las tan esperadas fiestas de fin de año y por esta razón, el Mercado Concentrador de Neuquén informó horarios en los cuales funcionará durante estas fechas especiales para que los clientes y consumidores puedan acercarse a realizar las compras.

El centro, ubicado sobre el kilómetro 5 de Ruta 7 en el Parque Industrial de Centenario , brinda a los neuquinos una amplia oferta de productos frescos y de calidad.

En la semana de la Semana de Navidad , las autoridades del Mercado informaron que funcionarán de la siguiente manera:

lunes 22/12 : abierto de 5 a 11.

: abierto de 5 a 11. martes 23/12 : abierto en horario habitual, de 6 a 11.

: abierto en horario habitual, de 6 a 11. miércoles 24/12 : abierto en horario habitual, de 6 a 11.

: abierto en horario habitual, de 6 a 11. jueves 25/12 : el feriado permanecerá cerrado.

: el feriado permanecerá cerrado. viernes 26/12: abierto en horario habitual, de 6 a 11.

En el caso de la Semana de Año Nuevo, los horarios serán:

lunes 29/12 : abierto de 5 a 11:00 horas.

: abierto de 5 a 11:00 horas. martes 30/12 : abierto en horario habitual, de 6 a 11.

: abierto en horario habitual, de 6 a 11. miércoles 31/12 : abierto en horario habitual, de 6 a 11.

: abierto en horario habitual, de 6 a 11. jueves 01/01 : el feriado permanecerá cerrado.

: el feriado permanecerá cerrado. viernes 02/01: abierto en horario habitual, de 6 a 11.

Además, el Mercado Concentrador informó que desde el lunes 5 de enero, retomarán su horario habitual, funcionado de lunes a viernes, de 6 a 11 horas.

mercado concetrador 4

¿Cómo llegar al Mercado?

El Mercado Concentrador de Neuquén es el polo agroalimentario más grande de la región patagónica. Ubicado sobre el kilómetro 5 de la Ruta 7 en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén y alrededores.

Para poder llegar al lugar, las personas pueden tomar la Línea 2 de COLE que cuenta con frecuencias durante todo el día.

Dentro del Mercado, funcionan más de 110 puestos y 70 empresas, junto a más de 100 productores de Neuquén y Río Negro. En el mismo se ofrecen frutas, verduras y una amplia variedad de productos frescos y de calidad.

Comercios (2)

¿Qué horarios tendrán los comercios?

Desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) hicieron un llamado a los vecinos para que anticipen sus compras navideñas y de fin de año, con el objetivo de evitar demoras de último momento. Además, se informaron los horarios especiales de cierre para el 24 y el 31 de diciembre.

El martes 24, los shoppings, supermercados y mayoristas cerrarán a las 14 en Neuquén capital, Plottier, Centenario y Cutral Co, mientras que los comercios pequeños y medianos lo harán a las 16. En el caso de Rincón de los Sauces, el cierre será a las 13 horas.

Para el 31 de diciembre, las grandes superficies bajarán sus persianas a las 12 en Neuquén, Plottier y Centenario, y los comercios minoristas a las 14, mientras que en Cutral Co y Rincón de los Sauces el cierre de los pequeños y medianos comercios será a las 13.