Una clínica tiró medicamentos en una vereda en pleno centro de Neuquén: "No hay excusas"

Un episodio de disposición irregular de residuos encendió las alertas en pleno centro de la ciudad de Neuquén , luego de que vecinos denunciaran en la Municipalidad que habían arrojado medicamentos en plena vereda . Tras la denuncia, personal de la subsecretaría de Medio Ambiente constató que los residuos efectivamente se encontraban en el lugar y dio inicio a las actuaciones correspondientes.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Carlos H. Rodríguez y Fotheringam, una zona céntrica donde funciona una clínica odontológica y otros comercios vinculados a la salud . Según informó Francisco Baggio, subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, los medicamentos estaban dentro de una bolsa de residuos común, de color negro, y aparecieron desparramados sobre la vereda y la calzada, sin ningún tipo de tratamiento diferenciado.

Los elementos hallados consistían exclusivamente en medicamentos: pastillas, grajeas, blísteres y muestras médicas, algunos vencidos y otros no, lo que refuerza la presunción de una disposición indebida por parte de un generador de residuos patógenos. Desde la Municipalidad aclararon que no se encontraron elementos cortopunzantes, aunque remarcaron que igualmente se trata de una situación grave.

medicamentos en la calle 1

Ante esta situación, se labró una notificación formal a los comercios dedicados a actividades de salud ubicados en esa cuadra, con el objetivo de que presenten los manifiestos de disposición final de sus residuos patógenos. A partir de esa documentación, se buscará reconstruir la trazabilidad y determinar el origen de los medicamentos descartados, así como las responsabilidades correspondientes.

El funcionario calificó el hecho como “inadmisible” y remarcó que la ciudad de Neuquén cuenta con un sistema de recolección de residuos patógenos de “altísimo nivel”. “Encontrar medicamentos vencidos o en desuso en la vía pública es algo que no debería ocurrir en una ciudad que tiene un sistema consolidado de recolección, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos”, sostuvo en diálogo con LM Neuquén.

Baggio explicó que todos los establecimientos que generan residuos patógenos —como clínicas, sanatorios, hospitales, consultorios odontológicos, veterinarias, centros de estética y otros— están obligados a inscribirse como generadores. Una vez registrados, reciben bolsas rojas especiales, precintadas, donde deben depositar estos residuos, que luego son retirados puerta a puerta por la empresa recolectora habilitada por el Municipio, con la frecuencia que cada comercio requiera.

“Los residuos patógenos no pueden ir a una bolsa común ni al tacho de basura. Deben colocarse en bolsas rojas, guardarse dentro del establecimiento y ser retirados por la empresa recolectora. Es una responsabilidad que todos los generadores conocen muy bien”, enfatizó el funcionario, al tiempo que señaló que los responsables deben instruir correctamente a su personal sobre estos procedimientos.

medicamentos en la calle 2

Qué va a ocurrir con los medicamentos retirados

Tras la denuncia vecinal, el personal municipal retiró los medicamentos encontrados y los envió al tratamiento correspondiente. Según se detalló, estos residuos son eliminados mediante incineración en horno pirolítico, el método establecido para la disposición final segura de residuos patógenos en la ciudad.

Desde el área ambiental indicaron que no se descarta ninguna hipótesis respecto a cómo los medicamentos terminaron en la vía pública. Podrían haber sido arrojados incorrectamente, o bien haber caído al suelo tras la rotura de la bolsa, ya sea por animales o por manipulación de terceros. No obstante, remarcaron que el eje del problema es que estos residuos nunca debieron ser descartados como basura común.

Además de la investigación en curso, desde el Municipio volvieron a recordar que Neuquén capital cuenta con el programa “Medicamentos vencidos”, destinado a los vecinos. A través de esta iniciativa, que funciona desde hace cuatro años, los ciudadanos pueden depositar de forma gratuita medicamentos vencidos o en desuso en contenedores especiales ubicados en farmacias adheridas de toda la ciudad.

Actualmente, más de 48 farmacias participan del programa y disponen de recipientes rojos con tapa unidireccional, donde los vecinos pueden descartar medicamentos de manera segura. El farmacéutico es el responsable de controlar que los elementos depositados sean aptos para ese sistema. Solo durante este año, el programa permitió recolectar 1.225 kilos de medicamentos domiciliarios, evitando que terminen en la basura, el inodoro o el sistema cloacal.

medicamentos en la calle 3

“El descarte incorrecto de medicamentos genera contaminación del agua, del suelo y del ambiente en general. Las plantas de tratamiento cloacal no están preparadas para eliminar compuestos químicos complejos, por lo que este programa es clave para prevenir impactos ambientales”, explicó Baggio, quien destacó que Neuquén fue reconocida a nivel nacional por la implementación de esta ordenanza.

Mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades, desde la Municipalidad insistieron en la necesidad de reforzar la concientización y el cumplimiento de la normativa vigente. “El sistema está disponible, funciona y es accesible. No hay excusas para que este tipo de situaciones sigan ocurriendo”, concluyó el funcionario.