Pasos a Chile habilitados desde Neuquén: buen clima hoy y alerta por viento para el fin de semana

El paso Cardenal Samoré es uno de los más elegidos por los neuquinos para cruzar a Chile

Las rutas nacionales de la provincia de Neuquén presentan buenas condiciones de transitabilidad este viernes, con clima estable en gran parte del territorio.

Sin embargo, las autoridades advirtieron por una alerta amarilla por viento fuerte para el fin de semana en el centro norte de la provincia, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.

Según el parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos se encuentran transitables con precaución, y los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen habilitados.