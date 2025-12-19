Pasos a Chile habilitados desde Neuquén: buen clima hoy y alerta por viento para el fin de semana

Vialidad Nacional informó que este viernes 19 de diciembre todas las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables con precaución.
Las rutas nacionales de la provincia de Neuquén presentan buenas condiciones de transitabilidad este viernes, con clima estable en gran parte del territorio.
Sin embargo, las autoridades advirtieron por una alerta amarilla por viento fuerte para el fin de semana en el centro norte de la provincia, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.
Según el parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos se encuentran transitables con precaución, y los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen habilitados.
Paso Cardenal Samoré (RN 231)
-
Estado: Habilitado
Calzada: Despejada
Recomendación: Transitar con precaución, especialmente ante posibles ráfagas de viento en sectores abiertos.
Paso Pino Hachado (RN 242)
-
Estado: Habilitado
Calzada: Despejada
Advertencia: Presencia de animales sueltos en algunos tramos.
Recomendación: Circular con velocidad moderada y máxima atención.
Paso Mamuil Malal (RP 60)
-
Estado: Habilitado
Calzada: En condiciones normales de transitabilidad.
Recomendación: Precaución en zonas de curvas y áreas boscosas, especialmente ante ráfagas de viento.
Requisitos para cruzar a Chile desde Neuquén
Para cruzar a Chile por los pasos internacionales habilitados, es obligatorio contar con la siguiente documentación:
Para personas
-
DNI vigente (tarjeta) o pasaporte.
Menores de edad: autorización de viaje según corresponda.
Cumplir con los controles migratorios en el complejo fronterizo.
Para vehículos
-
Cédula verde o azul.
Licencia de conducir vigente.
Seguro del automotor con cobertura internacional, válido para Chile.
Autorización del titular en caso de no ser propietario del vehículo.
Controles aduaneros
-
Está prohibido ingresar a Chile frutas, verduras, carnes, lácteos y productos de origen animal o vegetal sin declarar.
Todos los productos deben ser informados al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para evitar multas o demoras.
Recomendaciones generales
Desde Vialidad Nacional recomendaron:
-
Extremar precauciones por viento fuerte, especialmente durante el fin de semana.
Mantener las luces bajas encendidas.
Respetar las velocidades máximas.
Consultar el estado de rutas antes de viajar.
