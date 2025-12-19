El clima en Neuquén

icon
22° Temp
37% Hum
Neuquén
La Mañana Chile

Pasos a Chile habilitados desde Neuquén: buen clima hoy y alerta por viento para el fin de semana

Vialidad Nacional informó que este viernes 19 de diciembre todas las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables con precaución.

El paso Cardenal Samoré es uno de los más elegidos por los neuquinos para cruzar a Chile

El paso Cardenal Samoré es uno de los más elegidos por los neuquinos para cruzar a Chile

Las rutas nacionales de la provincia de Neuquén presentan buenas condiciones de transitabilidad este viernes, con clima estable en gran parte del territorio.

Sin embargo, las autoridades advirtieron por una alerta amarilla por viento fuerte para el fin de semana en el centro norte de la provincia, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.

Según el parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos se encuentran transitables con precaución, y los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen habilitados.

Paso Cardenal Samoré (RN 231)

  • Estado: Habilitado

  • Calzada: Despejada

  • Recomendación: Transitar con precaución, especialmente ante posibles ráfagas de viento en sectores abiertos.

cruce paso pino hachado neuquen chile

Paso Pino Hachado (RN 242)

  • Estado: Habilitado

  • Calzada: Despejada

  • Advertencia: Presencia de animales sueltos en algunos tramos.

  • Recomendación: Circular con velocidad moderada y máxima atención.

Paso Mamuil Malal (RP 60)

  • Estado: Habilitado

  • Calzada: En condiciones normales de transitabilidad.

  • Recomendación: Precaución en zonas de curvas y áreas boscosas, especialmente ante ráfagas de viento.

mamuil malal.webp

Requisitos para cruzar a Chile desde Neuquén

Para cruzar a Chile por los pasos internacionales habilitados, es obligatorio contar con la siguiente documentación:

Para personas

  • DNI vigente (tarjeta) o pasaporte.

  • Menores de edad: autorización de viaje según corresponda.

  • Cumplir con los controles migratorios en el complejo fronterizo.

Para vehículos

  • Cédula verde o azul.

  • Licencia de conducir vigente.

  • Seguro del automotor con cobertura internacional, válido para Chile.

  • Autorización del titular en caso de no ser propietario del vehículo.

paso cardenal samore

Controles aduaneros

  • Está prohibido ingresar a Chile frutas, verduras, carnes, lácteos y productos de origen animal o vegetal sin declarar.

  • Todos los productos deben ser informados al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para evitar multas o demoras.

Recomendaciones generales

Desde Vialidad Nacional recomendaron:

  • Extremar precauciones por viento fuerte, especialmente durante el fin de semana.

  • Mantener las luces bajas encendidas.

  • Respetar las velocidades máximas.

  • Consultar el estado de rutas antes de viajar.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel