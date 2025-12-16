Javier Milei recibió al presidente electo de Chile en la Casa Rosada

La cumbre entre el mandatario argentino y José Antonio Kast tuvo como foco la seguridad, la política migratoria y la relación comercial entre los dos países.

Este martes el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile . El encuentro entre los mandatarios duró alrededor de dos horas y se trató del primer gesto institucional del presidente argentino con el dirigente conservador trasandino.

En el cónclave también estuvieron presentes la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno. Entre los temas que apuntaron fue la seguridad, política migratoria y la relación comercial Argentina-Chile.

"Todo va a estar bien, vamos a tener una muy buena relación con Argentina", dijo Kast mientras intentaba esquivar las preguntas de los cronistas al arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El Presidente Javier Milei recibió al Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada.



Lo acompañaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno.

Desde Casa Rosada calificaron al encuentro como "excelente", ya que se busca forjar una suerte de alianza estratégica con el nuevo presidente chileno para establecer un bloque de países con líderes de centroderecha, con programas económicos liberales y socialmente conservadores.

La fuerte y cercana relación de Milei con el presidente electo de Chile

Desde el ámbito cercano al presidente destacaron el lazo que pueden forjar entre ambos países ya que cuenta con punto en común en su agenda. En tanto, Milei confirmó que el próximo 11 de marzo asistirá a la ceremonia de transición de mandato.

"Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región", indicó un comunicado consensuado por ambos mandatarios.

"Con el presidente Javier Milei nos hemos conocido hace años. Eso va forjando una relación. Tenemos que partir con toda la fuerza teniendo la mayor cantidad de los vínculos. Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y la pobreza extrema. También cómo han combatido el crimen organizado", dijo Kast a medios de su país antes de que partiera su vuelo a la Argentina.

El paso de Kast por Buenos Aires

El presidente electo partió esta mañana desde Santiago a las 7 de la mañana y llegó dos horas más tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Al arribar, se trasladó al Palacio de Hacienda para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo, entre ellos el secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien fue mencionado en los medios de Chile como un posible integrante del futuro gabinete de Kast. El economista nació en Argentina mientras su padre cumplía funciones en el país como emisario de la entonces administración chilena.

Luego de su paso por el ministerio de Economía, el dirigente de la derecha en Chile arribó a Casa Rosada para encontrarse con el principal dirigente de La Libertad Avanza. Aunque el cronograma publicado por la Oficina del Presidente Electo había dicho que la reunión no duraría más de una hora y media, esta se terminó extendiendo casi dos.

Antes de regresar a Santiago, Kast también tiene en agenda una reunión con el embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, con el objetivo de repasar el estado de la relación bilateral y coordinar los próximos pasos diplomáticos.