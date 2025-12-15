Javier Milei se reunirá con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Tras las elecciones presidenciales en Chile , que se llevaron a cabo este domingo, en las últimas horas se confirmó un encuentro clave que involucra a Argentina.

Según informaron, el presidente Javier Milei recibirá mañana martes al mandatario electo chileno, José Antonio Kast , el ultraderechista que ganó el balotaje.

Desde el entorno del presidente argentino destacan qu e la reunión tendrá carácter político y simbólico , más que técnico. No se esperan anuncios concretos ni acuerdos formales, pero sí una foto para exhibir sintonía entre los dos liderazgos.

Kast ganó la presidencia con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales. El dirigente del Partido Republicano se impuso sobre la candidata comunista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%.

Luego de conocerse los resultados, el mandatario argentino celebró públicamente el triunfo de Kast desde el primer momento y lo presentó como una victoria de las ideas de la libertad frente al avance del progresismo en la región.

"La izquierda retrocede. La libertad avanza. VLLC!", expresó en su cuenta de X con un mapa pintado de rojo y azul que divide los países con líderes de derecha y de izquierda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000344815540773356?s=20&partner=&hide_thread=false LA IZQUIERDA RETROCEDE

LA LIBERTAD AVANZA

VLLC! pic.twitter.com/TfXucNdCJY — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Kast emprende su viaje a territorio argentino tras haber sido recibido por Gabriel Boric, con quien compartió un desayuno en el Palacio de la Moneda.

Previo al encuentro, Kast le habló a la prensa del lugar y dijo que esperaba tener “una conversación republicana”. También indicó que esperaba que Boric le explicara “las dificultades que hay en el manejo del poder”.

Durante su primer discurso, el libertario chileno anticipó que potenciará la seguridad en el país, hizo fuerte énfasis en la expulsión de mas de 300 mil inmigrantes ilegales, se mostró deseoso de avanzar con el cierre de la frontera norte y prometió el repunte de la economía.

Noticia en desarrollo.