En diciembre el gobierno trata de "sensibilizar" a los gobernadores por el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió en las dos primeras semanas de diciembre tantos ATN como en todo el 2025.

El gobierno de Javier Milei se dispone a dar la batalla en el Congreso por el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral y para ello está tratando de “sensibilizar” a los gobernadores para alcanzar el objetivo.

Más allá de las conversaciones que el ministro del Interior, Diego Santill i, ha mantenido con los gobernadores desde el ministerio de Economía, se están mandando señales de cierta flexibilización en el ajuste fiscal.

“El gobierno nacional comenzó a acelerar el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y hasta el pasado viernes 12 de diciembre, el monto distribuido en el mes ya supera a los enviados en los últimos cinco meses en conjunto”, advierte en su último reporte la consultora Politikon Chaco.

El reporte indica que “el total pagado en lo que va de diciembre es por $43.000 millones que llegaron a tres distritos:

Tucumán captó $ 20.000 millones el pasado miércoles 10/12;

El viernes 12/12 se le pagó a Misiones por $ 12.000 millones

y a Chaco por otros $ 11.000 millones.

Pero además, Politikon Chaco advierte que se espera que en los próximos días otras tres provincias reciban fondos, ya que los mismos ya se encuentran devengados:

Catamarca por $ 10.500 millones,

Entre Ríos por $ 7.000 millones y

Salta por $ 6.000 millones.

El reporte privado señala que el “en noviembre el Gobierno no distribuyó ATN, siendo el único mes durante el 2025 cuya ejecución fue de cero pesos”.

“El mes con el mayor monto pagado había sido mayo con $ 21.000 millones totales, por lo cual el parcial pagado de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo mes récord de distribución de ATN no solo para este 2025, sino para toda la era Milei”, dice el trabajo.

Con los datos parciales de diciembre, hasta el momento son quince las provincias que recibieron ATN en el año, lideradas por Tucumán con $ 35.000 millones, seguido por Misiones con $ 19.000 millones, y Chaco y Neuquén con $ 18.000 millones en cada caso.

Sin embargo, una vez que se paguen los fondos devengados a Salta y Entre Ríos, estos pasarán al segundo lugar junto a Misiones, totalizando $ 19.000 millones en cada caso.