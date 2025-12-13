Reforma laboral: consultores creen que su alcance es limitado y tiene una mirada "ideologizada"

Analistas de diferentes tendencias sostienen que el impacto de la reforma laboral será más político que económico. Asegura que no generará por si misma empleo en blanco.

Advierten que se está poniendo demasidad expectativa en la reforma laboral aunque su impacto real sería limitado

La reforma laboral p uede llegar a generar más problemas que soluciones a la cuestión de la falta de creación de puestos de trabajo en el sector privado. Algunos analistas consideran que tiene una mirada “poco pragmática” sobre la coyuntura argentina y “ muy ideologizada”.

Así lo señala en un reporte el economista Pablo Molovan, de la consultora C-P. En un informe en el analista considera que “el proyecto de Ley de Modernización Laboral del oficialismo trajo consigo mucho más que una reforma laboral”.

“El conjunto de medidas busca construir un ‘antes y después’ en la gestión libertaria. La reforma presenta una mirada ideologizada contraria al pragmatismo d el ancla salarial, la contención del conflicto por la vía del actual modelo sindical y la administración de la negociación colectiva”, explicó Moldován.

La reforma dejaría de lado el pragmatismo

Según señala en un informe C-P el proyecto de ley pretende

1) Atacar las bases del modelo sindical vigente, aún en un contexto en el que viene garantizando una conflictividad baja;

2) Debilitar la negociación colectiva, aún a pesar de que viene funcionando como un pilar de la estrategia de desinflación a través del ancla salarial;

3) Aumentar la flexibilidad en el empleo formal, a costa de menores derechos individuales con banco de horas y fraccionamiento de vacaciones y la creación de un Fondo de Cese financiado por los recursos previsionales, fomentando la rotación laboral y los despidos e

4) Incentivar la formalización y creación de empleo, reduciendo costos laborales, a pesar de ser una estrategia que mostró pocos resultados en el pasado

Cuáles serían los problemas de la reforma

Moldován afirma que “el enfoque del proyecto plantea varios problemas” y uno de ellos es que “lejos de impulsar una reforma que mejore la calidad del empleo, consolida el status quo y amenaza con ampliar desigualdades”. Además, sostiene que “confía en mecanismos (como la rebaja de contribuciones patronales o la mayor flexibilidad laboral) que probaron ser inefectivos para atacar los problemas del mercado de trabajo de Argentina”,

Por otro lado, califica a la iniciativa de “muy conflictiva” porque a su entender “inclina la balanza en favor de los empleadores”. “La agenda propuesta plantea elevados riesgo de frustración”, dijo Moldovan.

Por su lado, el Centro de Estudios de Economía y Política (CEPEC) plantea que “la reforma laboral no crea empleo por sí sola, pero sí puede mejorar la formalización, fortalecer la recaudación previsional y consolidar un esquema federal como el Fondo Especial para la Formalización (FEF)”.

Por su lado, la consultora LCG indicó que “una reforma laboral sin ninguna duda es necesaria, pero está teniendo una lectura confusa en la opinión pública”. “Se habla de los litigios laborales cuando en la Ley Bases se eliminaron las multas por deficiencia de registro, que era el principal motivo de litigios millonarios que ponían en riesgo a algunas pymes”, señala LCG.

La consultora dice que “estos litigios siguen existiendo y siguen siendo millonarios bajo la figura de ‘daños y perjuicios’ con lo cual se denota un mal diseño en aquella norma”.

“¿El nuevo proyecto lo corrige de manera eficaz? La flexibilidad de vacaciones y uso de las horas no va a generar empleo en blanco de por sí. Y no hay novedades en las cuotas solidarias, cuyas ‘alícuotas’ parecen ser excesivas en varios convenios colectivos de distintos rubros”, indica el estudio.

No obstante, indica que “dentro de los posibles impactos reales que hay que analizar, está una especie de ‘descuelgue’ de empresas chicas de los convenios sectoriales permitiendo, por ejemplo, establecer un mínimo salarial inferior al vigente”.

“Esto podría transparentar algo que se está dando, de hecho, que es acudir (en todo o en parte) a una remuneración informal para bajar los montos, pero esta vez con cobertura previsional y de salud”, dice el trabajo.