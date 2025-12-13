Navidad sin TACC en Neuquén: ¿Cuáles son las opciones y cuánto cuestan los productos?

Desde los clásicos panes dulces, budines y garrapiñadas hasta distinguidas opciones saladas. Descubrí que alimentos podés sumar a tu mesa en estas fiestas.

Con la llegada de las fiestas de fin de año , cada vez más familias buscan opciones navideñas sin TACC para compartir en sus mesas. Panes dulces, budines, garrapiñadas y otros clásicos tienen su opción libre de gluten tanto en formas artesanales como industriales.

En Neuquén existe una amplia gama de opciones para elegir tanto dulces como saladas. Además, algunos locales ofrecen la famosa “caja navideña sin TACC” con bebida incluida.

LM Neuquén recorrió los comercios para contarte las alternativas disponibles, los precios de referencia y recomendaciones.

Pan dulce sin tacc- sin gluten (4) Maria Isabel Sanchez

Uno de los locales de la capital provincial, es La Americana (libre de gluten), ubicada en Rivadavia al 1000, que cuenta con diversas propuestas.

En el caso del clásico pan dulce, los clientes pueden elegir entre dos opciones, de 140 gramos a $5.000 y su versión de 250 gramos, cuyo valor varía entre los $8.000 y $10.000. Además, quienes deseen elegir un tamaño más grande, de 500 gramos, deberán pagar entre $18.000 y $20.000.

El pan dulce de La Americana cuenta con relleno de chips de chocolate, frutos secos, frutas abrillantadas. Asimismo, existe la posibilidad de pedirlo sin relleno.

Pan dulce sin tacc- sin gluten (3) Maria Isabel Sanchez

Los budines (presentes todo el año) tienen dos valores según su sabor. En el caso de los de vainilla, ronda los $7.200, mientras que con chips de chocolate cuesta $8.000.

A todo esto, las familias pueden sumar las clásicas galletitas de vainilla con glase, que vienen en diferentes formas (de arbolito, muñeco de jengibre, etc.) a $6.500, la bandeja de 200 gramos.

Pan dulce sin tacc- sin gluten (7) Maria Isabel Sanchez

Una alternativa novedosa

Otro local alternativo para los neuquinos es Roku Bakes, que cuenta con tres sucursales, y ofrece una novedosa “caja navideña sin TACC”. La misma incluye un pan dulce con nueces, craquelado de almendras, chips de chocolate y cascarás de naranja, un budín con oporto, frutos secos y chocolate, un turrón de chocolate negro, un turrón de chocolate de blanco con leche condensada, un mantecol marmolado y una bolsa de garrapiñadas de maní a un precio de $40.500. Además, el combo incluye una botella de sidra de la marca 1888.

Para aquellas personas que prefieran comprar los productos por separado. Los precios son:

Pan dulce (250 gramos) $10.500

Pan dulce (500 gramos) $15.000

Budín (300 gramos) $12.000

Turrón o mantecol $7.500

Bolsa de garrapiñadas $1.900

Pan dulce sin tacc- sin gluten (6) Maria Isabel Sanchez

Para todos los paladares

Las opciones son varias, tal es el caso de Lucciana, pastelería sin TACC (ubicada en Jujuy al 370), que dispone una amplitud de propuestas, tanto dulces como saladas.

Por un lado, los clásicos panettones (de 250 gramos) con chips de chocolate y glaseado con confitura de cítricos a un valor de $12.000. Por el otro, los panes dulces (de 500 gramos) con chips de chocolate y frutos secos tiene un valor de $23.000 pesos.

Los budines, otro infaltable en la mesa navideña de los neuquinos, tienen un costo de $6.500 con distintas variedades entre las que se destacan chocolate con avellanas, de zanahoria y banana con nueces.

Pan dulce sin tacc- sin gluten (11)

Continuando con las opciones dulces, la pastelería ofrece un combo de 12 shots dulces a $60.000 y la posibilidad de elegir hasta tres variedades de sabores (maracuyá, cheescake, tiramisú, brownie y choco torta).

Además, es posible llevarse a la mesa, una bandeja petit four con 16 bocados entre los que se puede elegir hasta 4 variedades (rogelitos, torta brownie, carrot cake, banana cake, alfa coco, alfa maicena, y alca nuez) a $45.000.

La novedad del local, son los panes clásicos para degustar el pernil, a un costo de $4.500, la bolsa de 6 unidades.

Pan dulce sin tacc- sin gluten (9)

Las opciones industriales

Aquellas familias que, por cuestiones de comodidad o bolsillo, prefieran comprar productos navideños sin tacc industriales pueden hacerlo en Vital, uno de los tantos supermercados mayoristas, que ofrece budines y panes dulces de la marca Smams.

Los panes dulces (de 500 gramos) con chips de chocolate a $8.500 y la opción con frutas $9.999. En el caso de los budines (de 250 gramos) marmolado, con chips y de vainilla a $4.599.

Pan dulce sin tacc- sin gluten (17) Maria Isabel Sanchez

En estas fiestas, los vecinos y vecinas de la ciudad, podrán elegir según sus gustos, sabores y el costo económico, entre opciones artesanales o productos industriales, para compartir y acompañar el brindis familiar.