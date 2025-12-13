Reforma laboral: la CGT volvió a cruzar al Gobierno tras afirmar que será retroactiva

El ministro Federico Sturzenegger admitió que los cambios se aplicarán a todos los contratos de trabajo y la central obrera calificó los dichos como un "sincericidio".

La confirmación por parte de Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado, respecto a que los cambios previstos en el proyecto de reforma laboral tendrán un alcance general , provocó una nueva escalada en la disputa con la CGT.

Desde la conducción de la central obrera, el dirigente Cristian Jerónimo reaccionó de manera contundente, calificando la admisión de Sturzenegger como un “sincericidio” . Jerónimo argumentó que el oficialismo “termina mintiendo” después de semanas de asegurar que el proyecto solo impactaría a los nuevos contratos.

El líder sindical explicó su postura ante la prensa. “Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos” , dijo, refiriéndose a las declaraciones del ministro que admitió que la reforma se aplicará a la totalidad de los contratos laborales vigentes.

En una entrevista con Radio Mitre, Jerónimo, recientemente incorporado a la conducción de la CGT, señaló que el proyecto finalmente reveló su verdadera intención, la cual ya había sido anticipada: “el proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”.

Definió el texto propuesto como “regresivo”, indicando que “quita derechos individuales y colectivos”. Enfatizó la gravedad del impacto, afirmando: “Prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras”, aludiendo a las diversas flexibilizaciones incluidas en la iniciativa oficial.

El dirigente también desestimó las acusaciones gubernamentales que vinculan la oposición sindical con intereses financieros. “Eso quieren instalarlo desde el poder. Nosotros apelamos a la responsabilidad institucional para que convoquen a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió. Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”, sostuvo, argumentando que las decisiones impuestas de forma “unilaterales y por imposición” no son efectivas para crear empleo.

Federico Sturzenegger 1200x678.jpg Federico Sturzenegger.

Datos sobre empleo y movilización

Jerónimo respaldó su crítica con datos sobre el impacto de medidas previas: “Con la Ley Bases sacaron cuatro modificaciones en materia de trabajo y no generaron ni un solo puesto. Todo lo contrario: se perdieron 276 mil puestos y cerraron 20 mil pymes”.

En este contexto de descontento, la CGT convocó a una movilización para el próximo jueves a las 15 en Plaza de Mayo, aunque el dirigente quiso aclarar el objetivo: “No queremos afectar a la gente. Es una forma de protesta para mostrar el descontento”.

Si bien reconoció la necesidad de actualizar la legislación laboral en función de los cambios productivos, Jerónimo defendió el rol de los convenios colectivos como herramienta de discusión. Afirmó que “existe una herramienta eficaz que son los convenios colectivos. Cuando hubo necesidades específicas, las partes se sentaron y se pusieron de acuerdo. Pasó en el sector automotriz y en el petrolero”. E insistió: “No estamos cerrados a discutir, pero no por imposición”.

Finalmente, Jerónimo extendió sus críticas al modelo económico general, pidiendo un cambio de rumbo: “Necesitamos sacar a la economía real de la recesión y dejar de privilegiar la especulación financiera. La apertura indiscriminada destruye nuestra matriz productiva”.

Además, señaló la precaria situación de los trabajadores de plataformas digitales, indicando que el proyecto oficial “los deja desamparados, sin derechos, cuando en otros países se los regula”.

CGT Octavio Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, nuevos titulares de la CGT.

Qué dijo Sturzenegger

Según explicó Sturzenegger, la reforma “es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo”.

El funcionario dijo este viernes que “la reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. Explicó que el texto modifica 57 artículos de la legislación vigente y elimina otros nueve, con un rediseño integral de las condiciones de contratación, indemnización y resolución de conflictos en el sector privado.

En ese mismo tramo, el ministro puso el foco en el esquema de indemnizaciones y en la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “Dentro de los cambios en las indemnizaciones se incentiva la creación de un fondo que surge de la baja del gasto y de la motosierra, que nos permite bajar impuestos”, señaló. Según precisó, el mecanismo se apoya en una reducción de cargas que el Estado deja de percibir. “Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias”, explicó.

Sturzenegger insistió en que los recursos provienen de una reasignación fiscal. “Es plata que está poniendo el Estado. Hay una parte que el Estado no se lleva y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”, agregó, al justificar el diseño del instrumento.