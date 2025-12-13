Impactante: un joven fue aplastado por un camión y sobrevivió de milagro

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, que captó el momento en el que el joven fue embestido y luego arrollado por el camión.

Un joven sobrevivió de milagro luego de ser embestido y aplastado por un camión en el partido bonaerense de Tigre. El impactante episodio ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por una cámara de seguridad del municipio.

El episodio ocurrió el día viernes por la tarde, en la localidad de El Talar, perteneciente a Tigre. La secuencia muestra cómo un camión que circulaba por calle Colombia, dobla a su derecha por calle Belgrano sin percatarse que un joven había comenzado a cruzar la calle.

El impacto se produjo cuando la rueda delantera del camión golpeó al joven y lo lanzó contra el pavimento. Acto seguido, el camión terminó pasándole por encima por completo, al punto de que en un tramo de las imágenes la víctima deja de verse al quedar atrapada bajo la unidad.

Tras el paso del camión, se puede observar al hombre tendido en el asfalto mientras intenta moverse con dificultad, visiblemente afectado por las lesiones sufridas.

Rápido accionar del COT

El hecho fue detectado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió desplegar de inmediato un operativo de asistencia. El protocolo incluyó la participación de ambulancias del SAME, agentes de Tránsito y móviles del propio COT.

Una vez en el lugar, el personal de salud trasladó al joven al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco. Pese a la violencia del impacto, la víctima permanece internada y se encuentra fuera de peligro.

En el marco del procedimiento, se le practicaron controles de alcoholemia y narcotest al conductor del camión, ambos con resultado negativo.

Camión atropelló a un camión en Tigre

"Tigre patrulla el distrito con más de 130 móviles y monitorea la seguridad a través de más de 2.000 cámaras distribuidas en todo el partido, tanto para la prevención de delitos como para la asistencia en accidentes viales y otras emergencias", destacaron desde el Municipio.

Milagro en Neuquén

El fin de semana pasado, la imprudencia de un conductor borracho terminó con un ciclista debajo de un camión. El accidente tuvo lugar el sábado 6, cerca de las 11:30, sobre Avenida Mosconi y San Salvador, en las inmediaciones del Hotel Nuevo Caminante.

Ciclista abajo camion mosconi

El siniestro tuvo como protagonistas a tres vehículos: una Volkswagen Amarok modelo V6, conducida por un joven de 22 años; un camión Mercedes Benz Accelo 815 destinado al transporte de sustancias alimenticias; y una bicicleta. Todos ellos circulaban en dirección oeste-este.

Según informó el comisario Pablo Encina, jefe de la División Tránsito Neuquén, en diálogo con LM Neuquén, el siniestro se produjo cuando la Amarok impactó de atrás al camión. El golpe provocó que el conductor del rodado mayor perdiera la estabilidad y comenzara a realizar maniobras de zigzag sobre la cinta asfáltica.

Incluso, en medio de esos intentos por recuperar el control, el camión llegó a invadir el carril contrario —la mano en dirección a Plottier—. Cuando finalmente logró estabilizarlo, el camionero dirigió el vehículo hacia el guardarraíl. En ese movimiento, terminó embistiendo al ciclista, quien quedó tendido sobre el declive sur de Avenida Mosconi.

ciclista camion mosconi

"Quedó prácticamente bajo el camión", indicó Encina, quien destacó que, afortunadamente, el rodado mayor fue contenido por el guardarrail, los árboles y un poste, lo que permitió que se detuviera y “no se produjera un mal mayor”.

Esto provocó lesiones en el ciclista, tanto en los miembros superiores como en los inferiores y debió ser trasladado inmediatamente al hospital Castro Rendón para una atención más completa.