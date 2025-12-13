Becas Gregorio Álvarez: cuándo comienzan las reinscripciones y cuáles son los cambios

La carga de documentación se hace por medio de la página web. Los trámites tienen una fecha tope para realizarse.

Este lunes comienza la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez , según se informó oficialmente. La reinscripción que se desarrollará hasta el de diciembre y alcanzará a los beneficiarios actuales del programa. Se indicó que esta será la única instancia para realizar la gestión y mantener el beneficio durante 2026 . La carga de documentación se hace por medio de la página www.becas.neuquen.gob.ar

Desde la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, a cargo de Amalín Temi , informaron que la rematriculación alcanza a estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior que cuentan actualmente con la beca, y que desean renovarla de cara al próximo ciclo lectivo.

Al respecto, Temi enfatizó que “es muy importante que las familias estén atentas y reinscriban a sus hijos e hijas, y que los estudiantes mayores de 18 años se reinscriban para pedir la beca para 2026, porque el año que viene no habrá período de renovación, habrá solamente inscripción para nuevos becarios ”.

Tendrán continuidad en el acceso al estipendio quienes sigan “cumpliendo con lo vinculado al tope de ingresos del grupo familiar y a lo académico”, aseguró.

Novedad

La referente del programa anunció además que se introdujo para el próximo año una distinción por quienes se mudaron de su ciudad para estudiar “tienen que marcar una opción que indica que se encuentran fuera de la ciudad donde vive su grupo familiar. Esta diferenciación la hicimos a pedido del gobernador Rolando Figueroa porque no es lo mismo quien reside con su familia que quien tiene que hacerse cargo de su casa en otra localidad, de lavar, cocinar y aparte pagar un alquiler”.

En cuanto al monto del estipendio, recordó que “a principio de este año el gobernador nos autorizó a subir el tope de salario mínimo, vital y móvil de tres a cuatro veces y media para un grupo familiar de hasta dos estudiantes, que en este momento es 1.450.000 pesos. Y en familias de tres o más estudiantes es diversificado y el tope es de seis veces el salario mínimo, vital y móvil, que asciende a 1.950.000 pesos”.

Para asegurar el acceso igualitario al programa provincial de becas, Temi recordó que en todos los municipios hay referentes capacitados que cuentan con las herramientas para acompañar a las familias que no puedan hacer el trámite de reinscripción por otras vías.

Secundarios

La coordinadora de Políticas Socioeducativas se refirió también al pago de la última cuota de este año del beneficio, y recordó que para estudiantes de nivel Secundario los requisitos son “que hayan asistido el 80% de los días de clase y que no queden con ninguna materia, ni área, ni asignatura previa que traían de antes, ni en proceso de este año”.

Quienes cumplan con esa pauta van a cobrar entre “esta semana o los primeros días de la semana que viene”, y puntualizó que aquellos que tienen espacios curriculares en proceso “van a tener una posibilidad de que esa tercera cuota quede en suspenso y si en febrero rinden y aprueban todo lo que les quedaba pendiente, en marzo les pagaríamos esta tercera cuota”.

Mientras que las y los estudiantes que se hayan destacado por su rendimiento académico durante su paso por el nivel medio recibirán un reconocimiento al esfuerzo y dedicación.

En este sentido, Temi anticipó que “durante diciembre, una vez que las escuelas hayan informado quiénes obtuvieron los tres mejores promedios de cada institución Secundaria de la provincia, se va a generar un único pago de 450.000 pesos para estos estudiantes, como reconocimiento a su compromiso con el estudio a lo largo de todos los años de la escuela secundaria”.

Boleto estudiantil

Culminando el ciclo escolar 2025, el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG), promovido por el Gobierno de la Provincia, se consolidó como una herramienta para igualar oportunidades y tuvo un total de 4.277 usuarios de distintos niveles escolares. Unos 760 estudiantes corresponden a los niveles obligatorios (inicial, primaria y medio), mientras que unos 3.517 son de nivel superior (terciario y universitario).

Las regiones que concentran mayor demanda son Confluencia con más de 2.300; le sigue del Pehuén, superando las 700 solicitudes, y de la Comarca con poco más de 400 registros.

Se estima que para el ciclo lectivo 2026, nuevamente inicien las inscripciones durante el mes de febrero. Cabe recordar que, hacia mitad de año, se establece una instancia de revalidación sólo para estudiantes terciarios y universitarios, con la presentación de un certificado de regularidad académica vía mail.

“Acompañar la educación de jóvenes en toda la provincia es nuestra prioridad, por eso realizamos un trabajo de articulación y de monitoreo exhaustivo para garantizar que este beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan para transitar y culminar sus estudios”, sostuvo la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende. “Esta es una iniciativa concreta que, definitivamente, otorga igualdad de oportunidades, el pilar básico donde se apoya nuestro trabajo”, aseguró.

El BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria (con el trabajo de la dirección provincial de Transporte); Educación; y Juventud, Deportes y Cultura, a través de la subsecretaría de Juventud, que tiene a su cargo la función de validar y aprobar las tramitaciones que se realizan, a la vez que realizan junto a los otros organismos involucrados, el monitoreo permanente sobre el correspondiente uso del beneficio por parte de los usuarios.

Está destinado a quienes cursen de manera regular, y deban viajar hacia su institución educativa de destino que no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia. El boleto se aplica localidades que tengan servicios de transporte interurbanos. Al alumno beneficiario, se le otorga una tarjeta luego de analizar el cumplimiento de los requisitos.