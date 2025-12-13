Boquete y robo en un conocido comercio regional: se llevaron carne y la caja registradora

El robo ocurrió durante la madrugada de este sábado en una sucursal de Centenario de una reconocida carnicería regional.

Realizaron un boquete y se llevaron más de cien kilos de carne y la caja registradora.

Durante la madrugada del sábado, un grupo de delincuentes ingresó a una sucursal de la reconocida cadena de carnicerías Mercado de Carnes tras realizar un boquete en la parte posterior del edificio. Los ladrones lograron sustraer un botín de varios kilos de carne, además de la caja registradora.

El episodio ocurrió en el local de Centenario , ubicado sobre la calle Nelson Mandela, paralela a la Ruta 7, y fue descubierto por los empleados del comercio, quienes al llegar a trabajar en las primeras horas de la mañana se encontraron con la escena del robo.

Lo primero que pudieron observar los trabajadores fue que los delincuentes habían roto un alambrado para ingresar al predio y además intervinieron las cámaras de seguridad y el sistema de alarmas. Luego, para acceder al interior del comercio, realizaron un boquete en la parte trasera del edificio y, una vez adentro, se llevaron cientos de kilos de carne y la caja registradora, que contenía poco más de un millón de pesos.

centenario asalto patrullero.jpg Imagen de archivo.

Patrullaje y hallazgo

De inmediato, el personal dio aviso a la Policía, que se hizo presente en el lugar. Tras un patrullaje por las inmediaciones del comercio, los efectivos hallaron la caja registradora vacía en un canal de riego cercano.

El operativo contó con la intervención de la División Criminalística, cuyos peritos trabajaron en la escena y detectaron rastros de distintas pisadas en la zona. En tanto, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos, encabezada por el fiscal Luciano Vidal.