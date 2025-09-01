El robo más absurdo: hicieron un boquete para entrar al banco y encontraron algo que no esperaban

Los delincuentes planearon cada paso con detalle, pero no pudieron anticiparse a lo que iban a encontrar. Las imágenes.

Un grupo de delincuentes boqueteros ingreso a un banco, pero el robo terminó frustrado. Tras ingresar al edificio mediante un boquete en la pared, se encontraron con una caja fuerte pero no eran lo que esperaban. El episodio, que ocurrió en plena madrugada, dejó en evidencia un plan organizado y ejecutado con precisión, aunque sin resultados para los ladrones.

El hecho ocurrió en la esquina de Belgrano y Brown, en la ciudad bonaerense de Zárate, donde los delincuentes llevaron a cabo una maniobra cuidadosamente planificada. En primer lugar, cortaron el suministro eléctrico del edificio, lo que dejó fuera de servicio parte del sistema de seguridad. Luego realizaron un boquete en la pared que daba al patio interno, lo que les permitió acceder sin ser detectados desde la vía pública.

Fuentes policiales indicaron que los ladrones desconectaron las cámaras de seguridad y destruyeron uno de los dispositivos para eliminar cualquier registro de su presencia. Una vez dentro, utilizaron distintos recursos para sortear las medidas de protección: taparon un sensor con un cartón, rompieron el tensor de seguridad y barretearon una ventana lateral.

Según la reconstrucción preliminar, los asaltantes llegaron hasta la bóveda principal. Para forzar la caja fuerte, aplicaron una patada sobre la puerta metálica. El acceso fue logrado, pero el resultado resultó inesperado para ellos: la caja estaba vacía.

Un operativo con múltiples detalles

El accionar mostró varios pasos coordinados. Los ladrones conocían de antemano la distribución interna del banco, lo que les permitió dirigirse directamente a la zona de la bóveda. También sabían cómo neutralizar parte de los sistemas de alarma, aunque su planificación no contempló que la caja fuerte no contenía dinero ni objetos de valor en ese momento.

El golpe generó sorpresa entre los vecinos de la zona, que advirtieron la presencia policial horas después. La maniobra se extendió durante la madrugada y no provocó daños a personas, ya que la sucursal se encontraba cerrada.

Efectivos policiales de Zárate iniciaron rastrillajes en distintos puntos cercanos al lugar, con el objetivo de identificar a los responsables. Además, se analizan imágenes de cámaras de seguridad externas para reconstruir el recorrido previo de los sospechosos.

Investigación en curso y sospechosos prófugos

Los investigadores buscan determinar si el hecho fue cometido por un grupo local o por una banda que opera en distintos distritos del conurbano. También se analizan huellas y rastros que los delincuentes pudieron haber dejado durante la irrupción.

Por ahora, los autores del intento de robo permanecen prófugos. La policía no descarta que se trate de personas con antecedentes en delitos similares, dado el nivel de coordinación observado.

El episodio se suma a una serie de hechos recientes que ponen en alerta a la seguridad bancaria en la región. La modalidad de boquete, combinada con la interrupción de la energía eléctrica y la manipulación de dispositivos electrónicos, muestra un esquema de planificación que preocupa a las autoridades.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía de Zárate, que espera avanzar con los peritajes y el análisis de cámaras para identificar a los autores y esclarecer un intento de robo a un banco que, aunque fallido, dejó en evidencia las vulnerabilidades del sistema de seguridad.