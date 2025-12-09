Ladrón reincidente entró a robar a un local e intentó fugarse por los techos

El ladrón no tuvo éxito en su huida y fue detenido. Tiene otros seis legajos en proceso, informó la fiscalía.

Un ladrón con varias causas en su haber fue detenido el pasado fin de semana, tras fallar al intentar cometer un nuevo robo . Forzó su ingreso a un local y logró salir con elementos de valor, pero intentó huir por los techos y fue capturado.

La fiscal del caso Soledad Rangone formuló cargos a un hombre, identificado como "L.E.M." , que durante la madrugada del domingo ingresó por la fuerza a un comercio y, cuando fue descubierto, intentó huir por los techos.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 7 de diciembre pasado, alrededor de las 5:10, en el local de regalos ubicado en Mendoza y Leloir. Allí, el imputado rompió la puerta de vidrio mediante patadas, ingresó y sustrajo distintos elementos –entre ellos una computadora, un posnet de Mercado Pago y cargadores– que colocó en una canasta.

Al advertir la llegada de una patrulla policial, el delincuente intentó darse a la fuga; se desprendió de los objetos a unos 30 metros y luego subió a los techos, por donde se alejó.

Finalmente, fue encontrado escondido en el patio de una vivienda de la calle Pinar. La calificación legal provisoria fue robo en grado de tentativa.

fiscal soledad rangone.jpg

Durante una audiencia realizada el domingo por la tarde, la fiscal del caso precisó que las cámaras de seguridad del comercio registraron al acusado rompiendo la puerta a cara descubierta.

Por otro lado, la fiscal Rangone pidió un plazo de investigación de 30 días y requirió la prisión preventiva para el imputando, destacando riesgo de fuga y de no sometimiento al proceso: explicó que "L.E.M" tiene otras seis investigaciones en proceso y que se encontraba en rebeldía.

La defensa consintió la formulación de cargos y la imposición de la medida, pero solicitó que fuera por solo 10 días para intentar localizar al padre del imputado y evaluar una alternativa menos gravosa, además de pedir atención médica por una posible lesión en la mano.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Cristian Piana tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de 30 días y, como solicitó la fiscal Rangone, ordenó la prisión preventiva por 30 días. Respecto de los pedidos de la defensa, dispuso el trasladado del acusado a la guardia de un hospital público para verificar las lesiones señaladas antes de su reintegro a la unidad de detención.

Atraparon a dos jóvenes que intentaron huir por los techos

A fines de noviembre, la Policía logró detener a dos jóvenes con una moto robada en una rápida intervención en el oeste neuquino, gracias al aviso de un vecino. Tenían en su poder una moto robada e intentaron evadir al personal huyendo por techos y patios lindantes, sin éxito.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando un móvil acudió a la intersección de calles Rosario y 1° de Enero por un desorden, a raíz del aviso oportuno de un vecino al personal de la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén.

Al arribar, los uniformados observaron a un grupo de hombres intentando ingresar a una vivienda, por lo que rápidamente se entrevistaron con la persona afectada. El vecino indicó haber reconocido en el lugar una motocicleta Yamaha XTZ 250, la cual le había sido sustraída el día anterior.

moto recuperada

En ese momento, dos individuos emprendieron la fuga saltando paredones y se ocultaron en una vivienda. Con la autorización de la propietaria, el personal policial ingresó al patio y encontró a los sospechosos junto a la moto, aparentemente con intenciones de retirarse del lugar.

Finalmente, ambos fueron demorados de inmediato y, tras verificar la información del rodado, se confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente por parte de la Comisaría Séptima. Es decir que había sido robada, aunque no pertenecía al vecino denunciante.