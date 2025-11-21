Atraparon a dos jóvenes con una moto robada: intentaron huir por los techos

Ocurrió el jueves por la tarde en Neuquén. Lograron esconderse en el patio de una vecina, que autorizó a la Policía a ingresar y detenerlos.

La Policía logró detener a dos jóvenes con una moto robada en una rápida intervención en el oeste neuquino , gracias al aviso de un vecino. Tenían en su poder una moto robada e intentaron evadir al personal huyendo por techos y patios lindantes, sin éxito.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 15 del jueves, cuando un móvil acudió a la intersección de calles Rosario y 1° de Enero por un desorden, a raíz del aviso oportuno de un vecino al personal de la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén.

Al arribar, los uniformados observaron a un grupo de hombres intentando ingresar a una vivienda, por lo que rápidamente se entrevistaron con la persona afectada. El vecino indicó haber reconocido en el lugar una motocicleta Yamaha XTZ 250, la cual le había sido sustraída el día anterior.

Comisaría 18 Gran Neuquén

En ese momento, dos individuos emprendieron la fuga saltando paredones y se ocultaron en una vivienda. Con la autorización de la propietaria, el personal policial ingresó al patio y encontró a los sospechosos junto a la moto, aparentemente con intenciones de retirarse del lugar.

Finalmente, ambos fueron demorados de inmediato y, tras verificar la información del rodado, se confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente por parte de la Comisaría Séptima. Es decir que había sido robada, aunque no pertenecía al vecino denunciante.

No obstante esto, el rodado fue recuperado y puesto nuevamente bajo resguardo policial para ser posteriormente entregada a su dueño. En tanto, los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, que les inició una investigación por presunto encubrimiento.

Policías sorprendieron a dos ladrones cuando huían con una moto robada

Un operativo policial desarrollado a primera hora en el oeste de la ciudad de Neuquén permitió recuperar una moto que había sido robada minutos antes y detener a uno de los sospechosos, mientras que su cómplice logró escapar.

El llamativo hecho ocurrió este miércoles a las 7:15, según quedo registrado en las cámaras de seguridad, en la zona de calle 1° de Mayo y península Quetrihue. En ese momento, efectivos de la Comisaría 21 —que realizaban patrullajes preventivos— observaron a dos hombres que se desplazaban en motocicletas, una de las cuales era llevada “a tiro” por el otro rodado. Al advertir la presencia policial, ambos abandonaron una moto Honda CB125 Twister y emprendieron la fuga.

Uno de los individuos escapó a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, color negra y blanca, mientras que el otro lo hizo a pie, corriendo, por calle Quetrihue hacia el sur. En su huida, este último comenzó a saltar paredones de viviendas ubicadas en la manzana 11 del sector, lo que motivó un operativo cerrojo con apoyo de móviles de la Comisaría 21° y de la Comisaría 3°.

Tras varios minutos de búsqueda, el sospechoso logró salir por uno de los domicilios sobre calle 1° de mayo y continuó corriendo por calle Huenu. Allí, a la altura de la vivienda 345, fue finalmente interceptado por personal policial, que logró reducirlo y detenerlo haciendo uso racional de la fuerza.

El detenido, un joven de 26 años, fue trasladado a la sede policial en calidad de demorado. La motocicleta Honda fue secuestrada y quedó bajo resguardo para las pericias correspondientes.