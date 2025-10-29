Policías sorprendieron a dos ladrones cuando huían con una moto robada

La Policía frustró el robo de una motocicleta durante un patrullaje en el oeste de la ciudad. Uno de los sospechosos fue detenido tras una persecución a pie.

Un operativo policial desarrollado a primera hora en el oeste de la ciudad de Neuquén permitió recuperar una moto que había sido robada minutos antes y detener a uno de los sospechosos, mientras que su cómplice logró escapar.

El llamativo hecho ocurrió este miércoles a las 7:15 , según quedo registrado en las cámaras de seguridad, en la zona de calle 1° de Mayo y península Quetrihue. En ese momento, efectivos de la Comisaría 21 —que realizaban patrullajes preventivos— observaron a dos hombres que se desplazaban en motocicletas, una de las cuales era llevada “a tiro” por el otro rodado. Al advertir la presencia policial, ambos abandonaron una moto Honda CB125 Twister y emprendieron la fuga.

Uno de los individuos escapó a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, color negra y blanca, mientras que el otro lo hizo a pie, corriendo, por calle Quetrihue hacia el sur. En su huida, este último comenzó a saltar paredones de viviendas ubicadas en la manzana 11 del sector, lo que motivó un operativo cerrojo con apoyo de móviles de la Comisaría 21° y de la Comisaría 3°.

Tras varios minutos de búsqueda, el sospechoso logró salir por uno de los domicilios sobre calle 1° de mayo y continuó corriendo por calle Huenu. Allí, a la altura de la vivienda 345, fue finalmente interceptado por personal policial, que logró reducirlo y detenerlo haciendo uso racional de la fuerza.

El detenido, un joven de 26 años, fue trasladado a la sede policial en calidad de demorado. La motocicleta Honda fue secuestrada y quedó bajo resguardo para las pericias correspondientes.

Las autoridades continúan con las tareas investigativas para dar con el segundo sospechoso, que logró escapar del lugar. Se presume que ambos tendrían relación con otros hechos similares ocurridos en el sector oeste de la ciudad.

Sin descanso: la Policía no para de secuestrar motos robadas

Lamentablemente, el robo de motos es un delito que ocurre a diario y que causa múltiples perjuicios a las víctimas. De forma paralela, la Policía provincial busca ponerles freno a los ladrones y desarrolla operativos preventivos permanentes en el centro de esta capital y los barrios. En lo que va de la semana, se recuperaron vehículos de todas las cilindradas.

Uno de los procedimientos se concretó el pasado miércoles por la mañana y estuvo a cargo de la División Motorizada dependiente de la Dirección de Coordinación General. A pesar de las señas realizadas a un motociclista que circulaba sin casco, no detuvo su marcha y fue necesario darle alcance a toda velocidad. La persecución fue intensa y se extendió hasta una zona de picadas, en el barrio Cuenca XVI. Temeroso de ser apresado, el delincuente terminó huyendo a pie y abandonando la moto.

Al revisar el rodado, una Honda de 150 cc. los agentes comprobaron que tenía limados los números de motor y chasis. Horas después, confirmaron que se trataba de una moto robada.

Mientras que, en Plottier, los efectivos de la Comisaría Séptima lograron recuperar una moto robada gracias al alerta de los operadores del Centro de Monitoreo Urbano.

Según lo informado por la Policía, el despliegue se concretó en la madrugada en un aguantadero de Avenida del Trabajo, donde un ladrón intentó ocultar una moto Honda de 300 cc.

En el lugar, se verificó la situación del vehículo y se estableció que los números de chasis y motor se encontraban limados.