Un vecino alertó por un auto sospechoso, la Policía lo detuvo y secuestró marihuana

La Policía realizó el procedimiento tras identificar que en el vehículo estaban actuando de manera sospechosa. Llevaban casi 60 gramos de cannabis.

Este miércoles a la madrugada, alrededor de las 00:50, personal policial de la Comisaría Primera de Neuquén Capital intervino en un operativo de control preventivo que culminó con el secuestro de marihuana y una balanza digital.

El hecho tuvo lugar en calle Basavilbaso, luego de que un vecino alertara telefónicamente la presencia de un vehículo Renault Clío de color oscuro y vidrios polarizados, cuyos ocupantes mantenían una actitud sospechosa e interactuaban con los ocupantes de otro rodado, una Volkswagen Suran.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron el vehículo mencionado, en el que se encontraban dos hombres en la parte delantera y dos mujeres en los asientos traseros.

secuestro marihuana

Durante el procedimiento, uno de los individuos, de 25 años, descendió portando una bolsa de compras color verde. Al ser consultado, exhibió voluntariamente tres bolsas tipo ziploc transparentes y una bolsa negra con sustancia vegetal similar a cannabis, además de una balanza digital de mano y dos envoltorios adicionales con la misma sustancia. El joven manifestó que la sustancia era marihuana destinada a consumo personal.

El resto de los ocupantes fue identificado como un hombre de 27 años, domiciliado en Cinco Saltos, una joven de 23 años y otra joven de 20.

Se dio inmediata intervención al Departamento Antinarcóticos y se procedió al secuestro de 57 gramos de cannabis sativa y una balanza digital de mano, notificándose al joven de 25 años por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.

Se prevé aumentar la presencia de la Policía durante la temporada de verano

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, indicó que durante la temporada de verano se prevé reforzar la presencia policial en los espacios públicos más concurridos de la ciudad de Neuquén. “Cuando llega el verano sabemos que determinados lugares de la ciudad son muy utilizados por los vecinos, aprovechando las grandes bellezas con las que cuenta Neuquén: la costanera, el paseo costero, ese camino hermoso que ha crecido tanto y que disfrutamos todos los que vivimos en Neuquén”, expresó.

Policía de Neuquén genérica

El anuncio fue realizado días atrás, durante la firma de convenio realizado entre la Policía de Neuquén y el municipio capitalino, por el cual los registros de las cámaras de la ciudad serán aprovechadas -de ser requeridas- en investigaciones para combatir delitos.

En ese sentido, Nicolini señaló que se desplegarán distintos dispositivos de seguridad para garantizar el disfrute de las actividades al aire libre en un entorno seguro. “Debemos asegurar que esas actividades al aire libre sean realizadas de forma segura y tranquila. Desde ya, mayor presencia policial con personal a pie, bici policía, móviles: todo va a estar desplegado para una mayor prevención”, afirmó.

El ministro adelantó además que “donde corresponda se van a implementar postas” y que la provincia trabaja en la creación de nuevos destacamentos y comisarías. “Neuquén está creciendo mucho, entonces se está trabajando en la implementación de postas, de nuevos destacamentos y de nuevas comisarías. Estamos con proyectos ejecutivos ya de grandes obras que se van a venir en los próximos años en materia de seguridad”, explicó.