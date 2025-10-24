San Martín de los Andes: condenaron al Guata y a otro narco a prisión efectiva

Uno de los imputados cayó mediante la utilización del "agente revelador" que, simulando ser un cliente más, le compró cocaína. Usaban un negocio de fachada.

La División Antinarcóticos de San Martín de los Andes logró apresar a los involucrados en la venta de drogas.

Un grupo de narcos que fue objeto de un minucioso seguimiento en San Martín de los Andes por parte de la División Antinarcóticos Sur de la Policía provincial fue condenado luego de un juicio abreviado. Además, se les decomisaron más de 24 mil dólares.

La investigación enfocada en varios kioscos narco que supuestamente funcionaban en los barrios Kaleuche y Chacra IV demandó un importante despliegue y hasta la utilización del denominado “agente revelador” , que hizo una compra simulada de droga.

El procedimiento fue un éxito en materia de secuestro de drogas y otros elementos de prueba como balanzas y destacadas sumas de dinero en efectivo. Además, fueron apresados los principales sospechosos, entre los que se destacaba Claudio “Guata” Sanhueza.

El Guata cumplía domiciliaria y, vendía droga

Los allanamientos se realizaron el 23 de marzo del año pasado y los efectivos de Antinarcóticos consiguieron incautar más de 10 kilos de marihuana y medio kilo de cocaína. Entre las particularidades del operativo, comprobaron que Sanhueza se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.

Como ocurre con otros narcos, la actividad ilegal se ocultaba bajo la fachada de un negocio denominado Addad.

En cuanto a los sospechosos, fueron detenidos Sanhueza y otras cuatro personas.

De forma inicial, se había fijado la realización de un juicio oral durante el presente mes ante el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF). Sin embargo, la fiscalía y la defensa particular de los cinco involucrados presentaron un acuerdo.

La pena más abultada recayó en Sanhueza, a quien se le impusieron 5 años de cárcel por la venta de drogas. Asimismo, como acumula otra condena de la justicia provincial de 7 años y medio, se le unificaron los castigos en 8 años. En la actualidad, el narco se encuentra alojado en el penal federal de Senillosa.

Uno de los narcos engañado por un agente revelador

Otro de los narcos que no pudo evitar una pena efectiva fue José Aníbal Burgos, quien fue engañado por el agente revelador y le vendió cocaína. Se le atribuyó el delito de suministro oneroso de estupefacientes y cumplirá un castigo de 4 años de cárcel.

Mientras tanto, dos mujeres se vieron beneficiadas con una probation por el plazo de dos años y deberán realizar una donación de dinero en efectivo al hospital Castro Rendón. El monto supera los 4 millones de pesos y forma parte de lo que se incautó en los allanamientos.

Un quinto involucrado fue directamente absuelto.

Respecto de Sanhueza, acumula varios antecedentes por infracción a la Ley 23.737 y las condenas en su contra por drogas se remontan a 2019. De forma paralela, enfrentó otros procesos ante la justicia provincial y este año, por ejemplo, recibió una nueva condena por tenencia ilegal de arma de uso civil.

Otra disposición importante de la justicia federal fue el decomiso de 24.300 dólares que permanecían depositados.

Mientras tanto, al momento de analizar los pedidos de devolución de algunos de los elementos secuestrados, solo se autorizó la restitución de cuatro Iphone hallados en el barrio Chacra IV. Una camioneta Toyota Hilux, propiedad de una de las mujeres investigadas, permanecerá bajo custodia judicial.