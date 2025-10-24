Caminaba por el centro neuquino y dormía en el Parque Central: tenía 13 pedidos de captura

El fugitivo era un hombre de 31 años en situación de calle. Fue trasladado a la Ciudad Judicial a una audiencia de formulación de cargos.

El hombre que dormía en los alrededores del Parque Central tenía 13 pedidos de captura desde el 5 de octubre.

Un operativo rutinario de identificación terminó con la demora de un sujeto con 13 pedidos de captura , todos emitidos por diferentes causas de robo, hurto y encubrimiento , algunas de ellas recientes. El procedimiento se llevó a cabo este jueves, donde descubrieron que los pedidos vigentes provenían de la Justicia de Neuquén y también de Río Negro.

Tras solicitar sus datos, el Centro de Análisis confirmó que el individuo, de 31 años , tenía más de una docena de pedidos de captura activos, emitidos entre 2019 y 2025 por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y otras dependencias judiciales de Cipolletti y Neuquén .

Las causas incluyen robos simples, hurtos en grado de tentativa, encubrimiento agravado y delitos cometidos junto a otros implicados, con múltiples órdenes de rebeldía y captura firmadas por la Jueza de Garantías Natalia Fernanda Pelosso.

Cómo fue el operativo de detención en Parque Central

El hecho tuvo lugar en inmediaciones este jueves personal de departamento de coordinación general hacían patrullajes preventivos durante la mañana. A las 11, alrededor de Pasaje Héroes de Malvinas e Independencia, efectivos de la División Motorizada interceptaron a un hombre en situación de calle que circulaba por la zona del Parque Central.

"Observa al sujeto y al identificarlo, consultan al centro de análisis y el operador informa que regían 13 pedidos de captura y rebeldía", indicó Néstor Catalán a LM Neuquén y agregó: "se sorprendieron, y avisaron a la Comisaría Primera solicitando un móvil".

"No ofreció resistencia, refirió encontrarse en situación de calle, dormía en los alrededores", señaló el comisario, por lo que, de esta manera, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial para su alojamiento y disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de Mariana Córdoba.

pedidos de captura parque central

El demorado no refirió domicilio, ni teléfonos. Finalmente, a las 13, la jueza a cargo dispuso la detención permaneciendo en comisaría durante la tarde y noche.

De acuerdo al informe judicial, los pedidos habían sido ordenados el 6 de octubre de 2025 al no poder ser ubicado para comparecer por los 13 hechos anteriores. Finalmente, fue trasladado este viernes por la mañana a Ciudad Judicial para someterse a una audiencia de formulación de cargos.

Delincuente escurridizo es intensamente buscado

Damián Alejandro Epuin es un ladrón reincidente, que cometió su último hecho el pasado miércoles 15 de octubre en horas de la madrugada, tras lo cual había quedado en prisión domiciliaria. Sin embargo, desapareció del domicilio declarado y por eso hoy es intensamente buscado.

Luego de avalar el pedido de la Fiscalía de Robos y Hurtos le formuló cargos a Epuin por el delito de robo simple en grado de tentativa, el juez interviniente dictó la domiciliaria con rondines sorpresivos en una vivienda de Plottier. Pero Epuin no tardó en volver a sus andanzas: esta semana, los efectivos policiales ya no pudieron dar con él en su vivienda y su familia negó conocer su paradero, por lo que la Justicia ordenó el pedido de captura en las últimas horas.

Damián Alejandro Epuin tiene 31 años, es argentino, mide 1,80 mts. y es de contextura física delgada. Posee tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos marrones.

damian alejandro epuin profugo (1)

Cualquier información sobre su paradero puede ser brindada llamando al teléfono de la Comisaría Séptima (299 456-0936), al 101 o presencialmente, en la comisaría más cercana.