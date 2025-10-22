Un delincuente reincidente violó la prisión domiciliaria y es buscado intensamente

Días atrás, el delincuente fue atrapado tras robar elementos de una panadería céntrica de Neuquén junto a una cómplice.

Un delincuente reincidente, acusado recientemente por un robo a un comercio, fue beneficiado con una prisión domiciliaria, la cual ya incumplió y ahora no se lo puede ubicar. La Justicia emitió un pedido de captura en su contra. El hombre tiene una condena previa por otros hechos de robo.

Según pudo conocer LMNeuquén a través de fuentes judiciales, Damián Alejandro Epuin es un ladrón reincidente, que cometió su último hecho el pasado miércoles 15 de octubre en horas de la madrugada, tras lo cual quedó en prisión domiciliaria. Sin embargo, desapareció del domicilio declarado y por eso hoy es intensamente buscado.

De acuerdo a la teoría fiscal del caso, minutos antes de las 4 de ese miércoles, el imputado y una cómplice forzaron su ingreso a la panadería "Mana", ubicada en la esquina de calles Belgrano y Catriel de esta capital. Lo hicieron dañando una reja y luego la cerradura la puerta delantera, tras lo cual sustrajeron del comercio dos posnets, una computadora y unos 22 mil pesos en efectivo, parte de la recaudación del día previo. Con todo ello, emprendieron la retirada.

Todo marchaba de acuerdo al plan, hasta que un vecino se percató de la intrusión y dio aviso a la Policía, que rápidamente acudió al lugar. Asimismo, se comenzó a trabajar junto al Centro de Monitoreo Urbano, que en segundos obtuvo una visual de los dos delincuentes y sus vestimentas, información que brindó al personal de calle, que inició un patrullaje por las inmediaciones en su procura.

Así, a los pocos minutos se logró ubicarlos en calles 12 de Septiembre y Estrellas de Neuquén, donde fueron interceptados. Durante la detención, uno de ellos intentó descartarse de un posnet encendido, cuyo display mostraba el nombre de la panadería afectada, lo que permitió vincularlos directamente con el robo y por ello se los detuvo.

En las horas posteriores, el propietario del comercio constató los faltantes, hizo la correspondiente denuncia y aportó incluso sus propios registros fílmicos, que habían filmado toda la secuencia.

Delincuente escurridizo

En los días posteriores, la Fiscalía de Robos y Hurtos le formuló cargos a Epuin por el delito de robo simple en grado de tentativa, y además, se requirió imponerle una prisión domiciliaria por cuatro meses mientras avanzaba la investigación, teniendo en cuenta que el imputado ya cuenta con una condena previa por otros hechos contra la propiedad.

El juez interviniente avaló la medida y se dictó la domiciliaria con rondines sorpresivos en una vivienda de Plottier. Pero Epuin no tardó en volver a sus andanzas: esta semana, los efectivos policiales ya no pudieron dar con él en su vivienda y su familia negó conocer su paradero, por lo que la Justicia ordenó su captura en las últimas horas.

Damián Alejandro Epuin tiene 31 años, es argentino, mide 1,80 mts. y es de contextura física delgada. Posee tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos marrones.

Cualquier información sobre su paradero puede ser brindada llamando al teléfono de la Comisaría Séptima (299 456-0936), al 101 o presencialmente, en la comisaría más cercana.