Detuvieron a un peligroso delincuente señalado por dejar a un joven en terapia intensiva

El delincuente buscado tiene 24 años e iba armado con un arma de fuego calibre 11.25 en su bolsillo, cargada con varios cartuchos.

Un peligroso delincuente, buscado e investigado por numerosas causas, fue demorado tras ser ubicado de casualidad en las calles de una toma en las últimas horas. El hecho más grave que se le atribuye es haber baleado a un joven en medio de un tiroteo , que lo dejó grave y en terapia intensiva.

La información fue brindada por el comisario Damián Argüello, jefe de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, este martes en declaraciones radiales. El delincuente, identificado como Juan Pablo Lisaucas, tiene 24 años y numerosas causas en su contra.

Es por esto que fue fácil para los efectivos de la jurisdicción identificarlo mientras el joven caminaba el día lunes por la tarde, poco antes de las 15, por las calles de Toma 2 de Mayo. Lo extraño fue verlo circular con total tranquilidad, siendo que la Fiscalía de Actuación Genérica ha requerido su paradero en varias ocasiones, sin éxito.

Por este motivo, el personal no dudó en interceptarlo para verificar que se trataba del sospechoso, pero éste, en cuanto vio la presencia policial, intentó echar a correr. Su intento de escapar no tuvo éxito y fue rápidamente aprehendido y esposado.

A-comisaría-san-Lorenzo.jpg

Por qué se investiga al joven

Durante el palpado preventivo, los efectivos le secuestraron un arma de fuego tipo pistola semiautomática calibre 11.25, con cargador colocado y siete cartuchos en su interior. La misma fue secuestrada por Criminalística. También se le halló un celular que habría intentado esconder.

Sobre las causas que lo tienen como sospechoso, Argüello indicó que son principalmente por amenazas calificadas y violación de domicilio, aunque hay un hecho puntual que sospechan que protagonizó y que dejó a un hombre gravemente herido.

Se trata de un hecho de abuso de arma ocurrido en septiembre pasado, cuando en medio de un tiroteo entre bandas antagónicas en inmediaciones de calles Estanislao del Campo y Rosario, un joven -también del ambiente delictivo- recibió un balazo en la cabeza, motivo por el cual permanece internado en terapia intensiva y con graves secuelas.

delincuente detenido armado

Aunque la Policía comenzó a investigar, aún no se pudo acusar al tirador. Lisaucas se presentó tras el hecho en un hospital para requerir asistencia médica, ya que él mismo había resultado también lesionado. Pero, aunque mencionó ese tiroteo, indicó que él no había tenido participación, sino que había sido un testigo "circunstancial" de las agresiones y había resultado lesionado al pasar cerca de la línea de fuego.

Sobre este punto, Argüello sostuvo que "no podemos establecer categóricamente que él le disparó, pero es el principal sospechoso de ese hecho porque estuvo en el lugar del tiroteo y participó".

Por todo esto, el demorado fue trasladado a la unidad policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, por tenencia ilegal de arma de fuego. Posiblemente, sería llevado a una audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.

El oeste es un escenario usual de los tiroteos entre bandas antagónicas, principalmente entre grupos que se disputan el territorio para la venta de sustancias estupefacientes.