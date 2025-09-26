Tras nuevos tiroteos en el Villa Ceferino, allanaron y secuestraron armas y municiones

Se allanaron tres domicilios tras una investigación a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Tercera.

La violencia sigue presente en el barrio Villa Ceferino y nuevos tiroteos motivaron allanamientos de la Policía. Se secuestró una importante cantidad de armas y municiones. Hay tres demorados.

Según pudo saber LMNeuquén, los allanamientos se realizaron este viernes a primera hora en tres domicilios del barrio Villa Ceferino y fueron en el marco de hechos de abuso de arma. Puntualmente, se comenzó a investigar a partir de al menos tres tiroteos que se registraron en los últimos días y cuyos protagonistas serían dos bandas antagónicas del sector que se disputan el manejo del barrio.

Este tipo de conflictos lleva años en esa barriada y tiene su génesis en la venta de droga, y a pesar de los reiterados allanamientos y detenciones que se han realizado, las disputas armadas no cesan.

allanamientos villa ceferino (1)

Los nuevos hechos dispararon una nueva investigación a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Tercera, quien tras realizar las averiguaciones pertinentes, entregaron la prueba a la fiscal Paula González, de la Fiscalía de Actuación Genérica, quien a su vez dispuso la realización de tres diligencias en los domicilios de los presuntos responsables de los hechos de violencia recientes.

En los allanamientos se pudieron secuestrar un total de seis armas de fuego (entre las que figuran pistolas y armas largas) y más de 200 municiones. Además, tres personas, sospechadas de haber participado en los tiroteos, quedaron demoradas y a disposición de la Justicia, que decidirá en las próximas horas si libera a los sindicados o si ya se cuenta con prueba suficiente para avanzar a una formulación de cargos.

allanamientos villa ceferino

El 2025 arrancó con una balacera en Villa Ceferino

El 2025 tuvo un inicio violento también en la capital neuquina, donde se registró un peligroso tiroteo entre bandas antagónicas en medio de una plaza del barrio Villa Ceferino. Un hombre de unos 30 años, del ambiente delictivo, resultó baleado.

Según informó a LMNeuquén el comisario Carlos Barros, jefe de la Comisaría Tercera, el hecho se registró el miércoles 1 alrededor de las 21 horas, cuando algunos vecinos reportaron escuchar detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la plaza barrial de calle Castelli.

Ante esto, un patrullero con personal de la jurisdicción acudió hasta el lugar y comenzó con patrullajes preventivos y entrevistas a algunos vecinos, tras lo cual pudieron averiguar que se había dado un enfrentamiento entre varias personas en la plaza. A raíz de esto, un hombre de 34 años de apellido Antiñir había resultado herido de arma de fuego.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

Aunque los efectivos pudieron localizarlo y ofrecer su ayuda, la presencia policial no fue bien recibida. "No es un lugar donde somos bienvenidos", reconoció Barros, quien indicó además que esto se agrava en medio de los festejos y el consumo generalizado de alcohol.

Algunos allegados trasladaron a la víctima hasta la salita del barrio, donde le brindaron la primera asistencia y luego lo derivaron al Hospital Regional Castro Rendón para una mejor atención. Afortunadamente, allí los médicos le brindaron las curaciones necesarias, lo sometieron a estudios y determinaron que su vida no corría peligro.

El autor del disparo fue detenido cuatro meses más tarde, irónicamente, muy cerca del lugar del hecho.

A este ataque le siguieron varias semanas de tiroteos constantes, todo en el marco de un conflicto narco de nunca acabar en dicho barrio, y la Justicia incluso formuló cargos a varios de los involucrados.