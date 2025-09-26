Reconocido abogado de Cipolletti preso en Chile por tener armamento en el auto

El letrado fue sorprendido con un puñado de municiones en el auto y se investiga si también tenía un arma. No le permiten regresar al país.

El abogado de Cipolletti fue sorprendido en Chile con armamento en su auto.

Un reconocido abogado cipoleño quedó sujeto a una causa penal por tenencia de municiones en Chile . Le impusieron un régimen de "arraigo" por lo que no puede regresar al país hasta que no concluya la investigación penal en su contra.

Según trascendió, al letrado lo sorprendieron en infracción a la ley de portación de armas del vecino país y quedó a disposición de un juzgado de Concepción.

El abogado Michel Rischmann cruzó la frontera con casi una decena de municiones en la guantera. Se investigó si también portaba un arma, algo que negó en forma tajante. El letrado cipoleño tiene permiso de portación legal de armas en la Argentina, pero fue encontrado en infracción en un control en el vecino país.

Según explicó, se trató de un olvido sobre la existencia del armamento en el vehículo y actualmente se encuentra sujeto a arraigo. Es decir, que no puede salir de Chile.

"Fue un olvido, no trafiqué nada, ni estaba armado. Era un cargador de 9 milímetros que estaba en la gavbeta, a simple vista", aseguró Rischmann a LM Cipolletti. "Fue en un control de rutina al ingresar a Chile por Icalma", detalló.

Una vez notificado del hallazgo y de la causa en su contra, el abogado cipoleño nombró un abogado chileno para que lo represente: Rigoberto Araneda, de Temuco. Y también recurrió al consulado argentino. "Me prohibieron salir del país por 75 días, pero apelamos".

Rischmann detalló que en Argentina es legal portador de armas: "En Argentina esto no es delito, porque tengo permiso. Esto fue un olvido. Hasta 2022 fui instructor" certificado de tiro, detalló.

El abogado cipoleño, quien interviene en casos resonantes en la ciudad y la región, desmintió estar preso -la primera versión que llegó a Cipolletti-. "Alquilé un departamento en Temuco y estoy en libertad, con la única restricción de estar ahí entre las 20 y las 8", afirmó.

Su impedimento de regresar a Argentina, en principio, no afectaría las causas en las que se encuentra trabajando, como una denuncia por la violación a una menor de edad. "Estoy trabajando en las causas y participando de las audiencias vía Zoom", destacó.