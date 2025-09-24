La fiscalía pidió prisión efectiva para el falso abogado estafador

El falso abogado ya tiene antecedentes condenatorios, por lo que irá tras las rejas. El viernes se conocerá la decisión del tribunal.

El falso abogado Martín Alexis Lino fue condenado meses atrás por las últimas dos estafas que se le atribuyeron en la región, pero aún goza de su libertad. La fiscalía pidió esta semana varios años de prisión efectiva para el hombre y sus días en las calles están contados.

Cabe recordar que a mediados de mayo pasado, LMNeuquén estuvo presente en la audiencia en la que el estafador aceptó su responsabilidad por dos hechos de estafa: el primero ocurrido entre junio y agosto de 2022 y el segundo entre junio y agosto de 2024. En ambos hechos, convenció a dos víctimas distintas de ser abogado y de prestarles sus servicios como defensor particular.

La primera de sus víctimas era un hombre procesado por abuso sexual, que hoy ya fue condenado y está detenido en la Comisaría Séptima de Plottier. Éste, creyendo que era representado legalmente por Lino, le abonó 292 mil pesos.

Martín Alexis Lino Juicio por estafa (10).JPG Claudio Espinoza

Luego, en 2024 fue contratado por un hombre de El Huecú, que requería representación para sus dos hermanos que ya estaban condenados y detenidos en la comisaría de Buta Ranquil. Este hombre junto a su familia abonaron más de 16 millones de pesos tras ser convencidos por Lino que los ayudaría a sacar a los condenados de la cárcel y que quienes los habían representado anteriormente no lo habían hecho de manera eficaz.

Por todo esto fue que el estafador y su defensor llegaron a un acuerdo con el fiscal jefe Mauricio Zabala y se declaró a Lino como autor responsable de dos hechos de estafa en concurso ideal con usurpación de título.

Aunque Lino admitió su responsabilidad, las partes no pudieron llegar a un acuerdo respecto de la pena que deberá cumplir, por lo que se debe debatir la pena a imponer.

A prisión

Finalmente, esta semana se realizó el juicio de cesura. Durante la audiencia, el fiscal jefe Mauricio Zabala solicitó 4 años de prisión efectiva para el hombre condenado en mayo.

Zabala fundamentó el pedido en que Lino posee antecedentes por el mismo delito: en mayo de 2017 cometió una estafa por la que recibió una pena de 3 años de prisión condicional, con sentencia del 27 de febrero de 2019 que quedó firme el 23 de mayo de ese año.

Martín Alexis Lino Juicio por estafa (8).JPG Claudio Espinoza

Además, el fiscal sostuvo que la nueva sanción debía ser de cumplimiento efectivo, tanto por la reincidencia como porque se trata de dos hechos en concurso real. La defensa no se opuso.

El tribunal, integrado por las juezas Carina Álvarez y Natalia Pelosso, y el juez Luis Giorgetti, dará a conocer el veredicto en las próximas 48 horas.

Los engaños del estafador llegaron a oídos de la justicia penal neuquina por primera vez en 2015, cuando Lino fue denunciado por hacerse pasar por abogado del Sindicato de Petróleo y ofrecer trabajo a hombres que pretendían meterse en el rubro petrolero, para lo cual cobraba una tarifa de varios miles de pesos. Captaba a sus víctimas en el taxi que conducía por entonces y las citaba en confiterías.