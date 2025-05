Los antecedentes del falso abogado acusado de estafa: ¿puede ir preso por la nueva condena?

El falso abogado Martín Alexis Lino fue condenado este miércoles por las últimas dos estafas que se le atribuyeron en la región y ahora, deberá decidirse la pena que deberá cumplir. La estafa no suele ser motivo de prisión efectiva en la provincia, pero los antecedentes complican a este condenado.

Este miércoles, LMNeuquén estuvo presente en la audiencia en la que el estafador aceptó su responsabilidad por dos hechos de estafa: el primero ocurrido entre junio y agosto de 2022 y el segundo entre junio y agosto de 2024. En ambos hechos, convenció a dos víctimas distintas de ser abogado y de prestarles sus servicios como defensor particular.

Martín Alexis Lino Juicio por estafa (8).JPG Claudio Espinoza

Luego, en 2024 fue contratado por un hombre de El Huecú, que requería representación para sus dos hermanos que ya estaban condenados y detenidos en la comisaría de Buta Ranquil. Este hombre junto a su familia abonaron más de 16 millones de pesos tras ser convencidos por Lino que los ayudaría a sacar a los condenados de la cárcel y que quienes los habían representado anteriormente no lo habían hecho de manera eficaz.

Por todo esto fue que el estafador y su defensor llegaron a un acuerdo con el fiscal jefe Mauricio Zabala y hoy se declaró a Lino como autor responsable de dos hechos de estafa en concurso ideal con usurpación de título.

Aunque Lino admitió su responsabilidad, las partes no pudieron llegar a un acuerdo respecto de la pena que deberá cumplir, por lo que al menos en principio, la Oficina Judicial deberá agendar una audiencia de cesura para que cada parte haga su respectivo pedido.

¿Puede ir preso el falso abogado?

Sí, el estafador puede ir preso y así lo pedirá la fiscalía, no solo por la calificación y por tratarse de dos hechos, sino porque esta no es la primera condena que Lino recibe. De hecho, como pasa en muchos casos, años atrás recibió una suspensión de juicio a prueba de tres años por otras estafas. En ese entonces, se valoró la baja pena en expectativa para el delito y que el hombre no tenía antecedentes.

Sin embargo, no cumplió una de las pautas primordiales de dicho instituto: volvió a cometer una estafa. Por ello, en 2019 se le impuso su primera condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, la cual agotaba en febrero de 2022.

Lino tampoco aprendió su lección luego de esa condena y poco después volvió a sus andanzas con los dos hechos que se probaron este miércoles, que le valieron la nueva condena, que ahora sería de cumplimiento efectivo.

El juicio de cesura se realizará ante un tribunal colegiado, es decir que la pena a requerir por la fiscalía superará los 3 años.

Martín Alexis Lino Juicio por estafa (11).JPG Claudio Espinoza

El defensor particular del estafador, Roberto Berenguer, hizo conocer que plantearán la posibilidad de que Lino cumpla una prisión domiciliaria para que pueda continuar cuidando de su abuela y asimismo terminar con sus estudios de Abogacía, que estaría por finalizar según aseguró durante la jornada (esto deberá ser acreditado).

En tanto, LMN pudo corroborar que por el momento no existen más legajos en trámite contra el estafador y que una de las víctimas ya fue indemnizada. Los demás, podrán recurrir al fuero civil para intentar recuperar algo de todo el dinero perdido.

Los engaños del estafador llegaron a oídos de la justicia penal neuquina por primera vez en 2015, cuando Lino fue denunciado por hacerse pasar por abogado del Sindicato de Petróleo y ofrecer trabajo a hombres que pretendían meterse en el rubro petrolero, para lo cual cobraba una tarifa de varios miles de pesos. Captaba a sus víctimas en el taxi que conducía por entonces y las citaba en confiterías.