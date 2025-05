Necesita encontrar a su hermano y saber si está bien: vino por trabajo a Neuquén

"Estoy desesperada. No tengo ninguna noticia de mi hermano. Hace varios meses que no sé nada de él". Carolina pide ayuda para encontrar a Jorge Adrián Albornoz, su familiar. La última comunicación que mantuvo con él fue por mensaje de Whatsapp, el pasado 10 de septiembre de 2024.

En los últimos meses, su foto de perfil ya no aparecía ni le llegaban los mensajes. "Esperaba que se pueda comunicar conmigo, pero no ha pasado. Lo último que supe fue que estaba bien, de sereno en una empresa en Neuquén", expresó Carolina, en diálogo con LMNeuquén. No obstante, no tiene otras referencias. En algún momento, estableció contacto con una amiga de su hermano, pero la joven no sabía nada de él.