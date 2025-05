Hizo un pozo profundo en una playa de Río de Janeiro, quedó atrapado y tuvo que ser rescatado

Un turista británico no tuvo mejor idea que cavar un hueco en la arena y meterse dentro, pero luego no pudo salir por tres horas. Cómo lo sacaron.

Jensen Sturgeon llegó a Río de Janeiro para celebrar su cumpleaños número 22 con amigos y no tuvo mejor idea que hacer un pozo en la arena.

Llevar el balde, la palita y el rastrillo para jugar en la arena suele ser uno de las atracciones principales de los más pequeños al momento de ir a la playa . Sin embargo, parece ser que no solo los niños disfrutan de ese pasatiempo y una prueba de ello puede hallarse en la insólita situación que vivió un turista británico que quedó atrapado dentro de un pozo que él mismo cavó junto al mar en Río de Janeiro .

Jensen Sturgeon llegó al tradicional destino vacacional de Brasil para celebrar su cumpleaños número 22 con amigos y no tuvo la mejor idea que ponerse a hacer un pozo en el pleno Copacabana .

Se enterró en la playa y tuvieron que rescatarlo

Tan en serio se lo tomó que, con la colaboración de otro sujeto que le prestó una pala, alcanzó una profundidad de 2.4 metros. Fue ese el momento en el que Sturgeon se encontró con el agua y todo se empezó a complicar porque el hoyo se desmoronó dejándolo atrapado.

“Todo cayó sobre mí. Tenía la cabeza bajo la arena. Intentaba gritarles a mis compañeros y sabía que no podían oírme”, admitió en declaraciones reproducidas por Daily Mail.

La desesperación del turista británico: “Pensé que iba a morir”

La secuencia ocurrida a fines de abril pero viralizada en los últimos días fue grabada por un Alan Smith, un artista y guionista brasileño que se encontraba en la playa y no podía salir de su asombro.

“El final de la saga que nadie vio ‘Un británico enterró su propio cuerpo en la arena para celebrar su cumpleaños en Brasil’... ¡Pero casi lo entierran de verdad! ¡Lo grabé todo! El tipo solo quería vivir en Brasil - ¡y casi se va a Vasco!”, bromeó en la publicación que realizó en sus redes sociales, ya sabiendo que el turista brasileño estaba a salvo.

Turista playa Río nota 2.jpg Mientras esperaba que lo saquen del pozo en la arena de Río de Janeiro, el joven británico incluso tomó una cerveza que le alcanzaron.

Lo concreto es que esas imágenes muestran al turista europeo enterrado en la arena, con los brazos, parte del pecho y por supuesto la cabeza en la superficie. Había pasado lo peor. Momentos antes, estaba totalmente cubierto.

“Lo único que pasaba por mi cabeza era: 'Esto es todo’. De verdad pensé que iba a morir ese día", reconoció el joven.

Cuando logró liberarse, unas 30 personas se agruparon alrededor del hueco para intentar socorrerlo. En la espera, incluso le alcanzaron una lata de cerveza para hidratarse.

Cómo rescataron al turista británico enterrado en la arena en Río de Janeiro

Otros bañistas, vendedores y socorristas se acercaron rápidamente al pozo para ayudar al joven británico. Con cuerdas, trozos de madera y palas lograron desenterrarlo y sacarlo a la superficie entre aplausos de los espectadores del insólito acontecimiento. Para concretarlo demoraron nada menos que tres horas.

“Al salir, no podía mantenerme en pie. Todos intentaban hablarme, pero tuve que volver a sentarme. Me dolieron mucho las piernas durante el resto de las vacaciones”, afirmó Sturgeon, quien de todos modos no quiso recibir asistencia médica.

Turista playa Río rescate.jpg Los trabajos para sacar del poco en la arena al turista británico demoraron unas tres horas: usaron cuerdas, trozos de madera y palas.

El joven y sus amigos volvieron luego al hotel para continuar sus vacaciones como si nada hubiera sucedido. Vieron televisión y comieron pizza, precisó aquel mismo medio británico.

"Creo que es cosa de hombres ir a la playa y cavar un hoyo. Siento que terminaré cavando otro hoyo en la playa", manifestó, acaso confirmando que no aprendió la lección.

De lo que sí dijo ser consciente es del alcance que tuvo su accidente tanto en Brasil como en otras partes del mundo, incluso en su país, a miles de kilómetros de distancia.

“Soy Jensen de Inglaterra y soy el tipo que quedó atrapado en ese agujero. Pero por suerte tuve buenas personas que me salvaron. Agradezco a la gente de Río que me ayudó”, expresó en un video.