Violencia policial en España: una familia colombiana dijo que fue víctima de una brutal agresión por racismo

En un momento, observaron que dos policías tenían en el suelo a dos jóvenes esposados, a quienes tampoco había visto antes, con sus pies sobre el torso de uno y el tobillo del otro. Medios locales aseguran que la situación derivaba de un conflicto entre un repartidor de comida a domicilio y otras dos personas que lo habían amenazado con un cuchillo de 20 centímetros.

Siempre de acuerdo con la versión de la joven colombiana, la mujer con quien iba hablando casi por casualidad habría consultado a los policías por su forma de actuar y los policías le respondieron “que no era asunto de su incumbencia, que no se metiera”.

"Grité porque mis padres estaban muy cerca", dijo la joven que denunció la agresión

“Seguimos nuestro camino y a la media cuadra, más o menos, nos alcanzó un policía y de un modo muy grosero nos exigió nuestra documentación. Yo me negué porque consideraba que no había hecho nada malo. Ni siquiera había hablado. Al ver que me negué, me agredió, me puso las esposas y mientras llegaban más policías me tiró al suelo para agredirme”, reveló Colorado en declaraciones al sitio web eldiario.es.

En ese sentido, agregó: “Yo grité porque sabía que mis padres estaban cerca y como a los dos minutos, cuando llegaron a socorrerme, estaba muy preocupada por mi hijo de tres años, que tiene autismo. La chica española le decía que me deje por mi hijo pequeño y el policía decía que no le importaba. Tenía mucho miedo a irme y que el niño quedara con alguien que no conozco”.

A los cinco minutos salieron sus padres y su amigo de la casa cercana que era su destino, y su madre preguntó qué pasaba, por qué la tenían en el suelo, y allí comenzaron a agredirlos. Uno de esos pasajes quedó registrado en un video filmado desde una ventana y se viralizó rápidamente, otorgándole a la familia un elemento de prueba en su denuncia contra la Policía.

colombianas policia valencia.jpg Layli Colorado y su madre, Leila Rodríguez, ciudadanas colombianas agredidas por la Policía en Valencia, España.

Por último, según la denuncia pública que la joven realizó a través de las redes sociales, los llevaron detenidos y los encerraron en un calabozo, donde continuaron agrediéndolos.

“Nos amenazaban y nos decían que nos calláramos. Estábamos en un cuarto pequeño sin cámaras. Nos insultaron y nos pegaron. Nos dieron un trato denigrante, como si fuéramos los peores delincuentes de Valencia”, completó.

La madre de la joven acusó a la Policía por presunto racismo y xenofobia, debido a que la joven española que iba con Laily no fue agredida en ningún momento.

"A ella no le pegaron, a nosotros sí. De hecho, dijeron: 'colombianos de mier..., vosotros sois unas mier...'. Hay un chico que grabó de frente cuando ese policía dijo eso", relató la mujer en declaraciones radiales que reprodujo El Tiempo.

La versión de la Policía de España

Por su parte, la Policía Nacional de España entregó oficialmente una versión distinta a la de la familia colombiana. Señaló, por caso, que “cuando los agentes identificaban a los sospechosos en la calle pasaron dos mujeres, que no tenían nada que ver con la intervención policial, quienes empezaron a increpar a los agentes”.

De acuerdo con su visión, las mujeres intentaban “llamar la atención de los viandantes y soliviantar su ánimo, entorpeciendo en todo momento la actuación policial”.

Es por eso que “los agentes las conminaron a que depusieran su actitud y siguieran su camino, haciendo caso omiso” y “ante tal actitud, los policías les solicitaron que se identificaran”.

“Una de las mujeres fue identificada con el fin de sancionarla por infringir la ley de seguridad ciudadana. La otra trató en todo momento de interferir en la actuación policial, arremetiendo incluso con un carrito de bebé, con un menor en su interior, contra un agente”, agregó la Policía.

De acuerdo con la versión de la fuerza de seguridad, “velando por la integridad del menor, el agente le volvió a reiterar que depusiera su actitud y se identificara, a lo que la mujer siguió increpando al policía, arremetiendo contra él y golpeándolo en el cuello”.

Debido a esa supuesta reacción, al policía no le quedó otra opción que “reducirla con la fuerza mínima imprescindible”.

Por último, la Policía indicó que luego de retenerlas y mientras llegaban varias dotaciones de apoyo “varios conocidos de las mujeres se aproximaron a los agentes tratando de interferir en la intervención, abalanzándose sobre los mismos, creando un gran tumulto, del que resultaron heridos cuatro policías con múltiples contusiones y traumatismos”.

En total, cinco fueron las personas detenidas: dos por amenazas con arma blanca y tres por atentado a agente de la autoridad.

El pedido formal de explicaciones de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su malestar por lo sucedido a través de las redes sociales y exigió una respuesta al Gobierno de España.

“Las sociedades blancas europeas y norteamericanas en lugar de priorizar la lucha contra la crisis climática, han iniciado un programa contra la migración”, escribió en X, en un mensaje con llamativos errores de tipeo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1924846523596079149&partner=&hide_thread=false La sociedades blancas europeas y norteamericanas en lugar de priorizar la lucha contra la crisis climática, han iniciado es un programa de progroms contra la migración.



Por eso ascienden los fascismos y la represión en sus propios paises y la agresión y las guerras contra… pic.twitter.com/5qaDXVU1Mb — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 20, 2025

Además, indicó: “Por eso ascienden los fascismos y la represión en sus propios países y la agresión y las guerras contra pueblos extranjeros. Por eso Europa no hace nada contra un genocidio frente a sus ojos”.

“Quieren mantener su confort blanco basado en el uso intensivo del petróleo y el carbón, y con eso no solo ayudan a extinguir la vida, sino que matan a sus propios hijos y nietos con el colapso del clima y, para tapar su miedo a perder el confort, entonces agreden a los migrantes y construyen su política alrededor de la represión a los migrantes”, añadió.

Antes de compartir el video de la agresión, el presidente colombiano remarcó: “Espero del gobierno español una explicación”.