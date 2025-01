Abuso policial: denuncian a policías por pegarle a adolescentes en Mariano Moreno

El grupo de Leandro, que sufrió las agresiones, estaba compuesto por al menos cinco personas, aunque solo Leandro era mayor de edad; los demás eran adolescentes, entre amigos y familiares.

"De repente llega la poli y le pega a uno de los menores un palmetazo sin haber dialogado antes. No hubo motivo, parece que le tienen bronca a los chicos", aseguró.

Violencia policial a menores en Mariano Moreno.mp4

En este sentido, indicó que los interceptaron y los siguieron hasta inmediaciones de la sala velatoria del pueblo, donde los atacaron. El joven afirmó que los efectivos le comenzaron a pegar patadas en la cabeza y las costillas a uno de los adolescentes y a otro lo agredieron de dos disparos con balas de goma.

En los videos difundidos que habrían registrado algunos de los adolescentes, se puede observar a varios efectivos agrediendo a distintos jóvenes e incluso se escucha el diálogo con otro de ellos, quien intentaba filmar la secuencia. A este lo intentaron convencer para alejarse del lugar, pero él les reclama que suelten a sus amigos porque no hicieron nada.

También se escucha a una de las víctimas llorar desconsolada. Los agredidos tendrían entre 13 y 15 años.

Lamentablemente, no se pueden observar los rostros de las personas con facilidad, principalmente por el movimiento de quien filma y la oscuridad del ambiente.

"Pasan muchas cosas con los policías"

"Mirá si los mataban", resaltó indignado. "Acá pasan muchas cosas con los policías, es algo constante. Yo creo que no hay excusa (para lo que hacen)", lamentó Leandro

Además, aseguró estar también amenazado por los policías del pueblo. "Me dijeron que donde me vieran me iban a pegar y sacar el auto", confió.

En este sentido, expresó: "Miedo no tengo, ya soy grande, pero tengo bronca".

El hospital mariano moreno

Afirmó por otro lado que no es la primera vez que son objetivo de los policías, tanto él como los adolescentes y que reiteradamente los sacan de los lugares donde los ven. Uno de los puntos más comunes de reunión es una plaza frente a la casa del intendente, donde al parecer su presencia molesta.

"Yo creo que está de más lo que están haciendo, no saben dialogar. Tengo un montón de videos de cuando no nos dejaban entrar a la comisaría", aseguró y agregó que la denuncia por lo ocurrido el domingo "ya está hecha en Asuntos Internos".

No obstante, esto no brinda tranquilidad en los jóvenes, ya que puede ser un motivo de represalias. Sobre esto, Leandro expresó que seguramente los adolescentes agredidos "no van a poder andar tranquilos" por el pueblo.