Abuso policial en Mariano Moreno: "En los videos se ve que le erran una patada en la cabeza"

violencia policial mariano moreno.jpg

En tanto, la Fiscalía también descargó imágenes, videos y capturas de pantallas de testigos y víctimas y se pidió secuestrar el libro de guardia de la Comisaría 34 y se pidió informe del personal policial afectado a Mariano Moreno que ese día tenía el festejo de la Expo.

Las denuncias

Las denuncias describen dos hechos que tomaron lugar en lugares y horarios distintos, pero ambas apuntan a la policía. Según relataron las madres de los jóvenes golpeados por la policía, una vez que terminó la 22º edición de la Expo Agro Artesanal, Productiva y Cultural organizada por la municipalidad de Mariano Moreno, después de disfrutar la jornada musical gran parte de las familias se congregaron en la plaza.

Marcela Espinoza, madre de uno de los jóvenes, contó a LMNeuquén que hubo dos momentos de abusos policiales. "Alrededor de las 3.30 cuando llega el grupo GEOP se fue directamente hacia los chicos que estaban justo en medio de la plaza y le llamaron la atención, ´eh flaquito, vení´ a mi hijo porque es alto, y mi hijo no les dio bolilla y con otro chico más se fueron y entonces redujeron a su amigo, que andaba de blanco, y lo tiran al piso, y ahí se metió mi hijo a defenderlo y lo reducen entre dos, ya lo habían pateado".

Entonces indicó que hubo una reacción del conjunto de los vecinos presentes para defender a los chicos y así también una reacción policial mayor que incluyó a la intervención de la policía local: "había chicos de 13 años llorando, cuando yo me vine a la plaza, no sabía dónde estaba mi hijo, la policía tiraba balas de goma para todos lados, por eso mucha gente quiere servir de testigo, fue algo injusto, estamos indignados, no estaban haciendo nada porque jamás se resistieron".

Violencia policial a menores en Mariano Moreno.mp4

Después del episodio de la plaza, el segundo abuso policial que denunciaron fue minutos después, y también está registrado por videos que se hicieron virales. "Mientras los mayores quedar con secuelas, golpeados y con perdigones en las piernas los chicos se dispersaron en diferentes grupos, y la policía encontró a tres adolescentes, al lado de la iglesia católica, y los comenzó a golpear y a un adolescente de 16 años le pegaron un perdigón en el brazo", relató Espinoza.

Acto seguido, la mamá de uno de los jóvenes, dijo que la misma policía los cargó y los llevó al hospital y no dejaban a los padres ver a los chicos: "una mamá se volvió loca porque se rumoreaba que le habían pegado un tiro a su hijo".

Tuvieron que denunciar en Zapala

La indignación de los familiares de los jóvenes fue mayor cuando se presentaron en la comisaría 34 con los certificados médicos de las agresiones para realizar la denuncia, no se la realizaban, luego los sacaron a la vereda y no les querían abrir las puertas: "Adentro a una de las mamás que tiene su hija que es policía, la amenazaron, le dijeron no te olvides que vos tenés una hija policía y después salió el oficial Sáenz a decirnos que no iba a tomar las denuncias porque era como que él mismo se tenía que denunciar".

Por ese motivo, decidieron conducir 20 kilómetros alrededor de las 5 de la mañana hasta Zapala: "Fuimos a la Comisaría de la Mujer y el adolescente, y no había oficial, recién vinieron a tomar la denuncia a las 10 am, y le mostramos la evidencia a un grupo de policías, y nos dijeron ustedes saben que también pueden denunciar en Asuntos Internos, así que lo hicimos".

Llevaron al hospital a los adolescentes de Mariano Moreno.mp4

El lunes por la mañana, tres de las cuatro madres se alertaron cuando en sus domicilios sus hijos menores de edad que aún estaban doloridos por las golpizas recibieron una notificación de la Fiscalía de Zapala por una investigación por un presunto atentado y resistencia a la autoridad y lesiones a la Comisaría 34.

"Somos cuatro mamás denunciantes y el lunes recibimos notificaciones de que nuestros hijos están investigados porque supuestamente hay un policía que está lesionado, no sabemos quién ni como se lesionó, y encima cuando voy a la 34 el comisario me dice que mi hijo podría haber ido solo y le digo, pero sí es un adolescente".

Para la madre de uno de los jóvenes menores golpeados, el hecho está relacionado con eventos de abusos policiales anteriores: "los requisan, les pegan, si están en la plaza después de las 12, no vamos a decir que todos los policías de la comisaria son iguales, hay una guardia en especial que los invitan a pelear".

Este medio pidió información sobre el caso a la Policía de Neuquén, pero no se brindaron declaraciones.