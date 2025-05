Buscan a un turista que fue al show de Lady Gaga y desapareció: "No lo vi más"

image.png

El arquitecto desapareció según informaron desde el Cuerpo de Bomberos, cerca del Puesto 9, en Ipanema. Según contó su novio, Wesley Oliveira, al portal G1, Igor fue hasta la orilla del agua para observar el rescate a una adolescente.

El novio de la víctima contó que el día anterior también se habían perdido en la playa: "El sábado habíamos ido a la playa y sucedió lo mismo: se perdió. Vi que se perdió, lo vi buscándome, pero rápidamente llegó adonde yo estaba".

Después de media hora sin verlo en el mar, el joven dio aviso a los socorristas que le aconsejaron que se quedara en el mismo lugar hasta el anochecer por si su novio volvía. Después de unas horas allí, Wesley volvió al departamento para ver si Igor estaba allí: "Volví a la playa para ver si lo encontraba por el camino", contó, aunque lamentablemente no lo encontró.

Intentaron atentar contra el público LGBTQ+ en el recital de Lady Gaga

La Policía de Brasil informó que desactivó un atentado con explosivos caseros durante el concierto de Lady Gaga en Copacabana, Río de Janeiro. El recital, que tuvo lugar el sábado 3 de mayo, marcó un hito en la carrera de la artista estadounidense, porque reunió más de 2 millones de personas, convirtiéndose en su presentación más masiva hasta la fecha.

Las autoridades detuvieron a dos personas en el marco del operativo denominado “Fake Monster”, en alusión al primer álbum de Gaga, The Fame Monster. Uno de los arrestados es señalado como el principal ideólogo del ataque y fue capturado en Rio Grande do Sul por tenencia ilegal de armas. El otro detenido es un adolescente que, según los investigadores, tenía en su poder material de pornografía infantil y colaboraba con el plan. Ninguno de los dos fueron identificados públicamente.

Los sospechosos promovían discursos de odio y reclutaban a jóvenes para realizar acciones violentas con la intención de ganar notoriedad en redes sociales. Los blancos principales del grupo eran menores de edad y personas de la comunidad LGBTQ+.