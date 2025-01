A las piñas en una playa de Chubut: guardavidas se pelearon con un bañista que no quería salir del agua

Debía ser una tarde de relajación frente al mar en Playa Unión , en las afueras de Rawson , la capital de Chubut , pero todo se desmadró cuando un grupo de guardavidas se tomó a golpes de puño con un bañista que, según ellos, no quería salir del agua en una zona peligrosa.

“El señor no quiso entender que era peligroso, se hablaron de mala manera y después llegó a algo que no deseamos, se tiraron un par de piñas”, comentó el jefe del Cuerpo de Guardavidas, Luis Torres, en declaraciones a FM Tu Lugar.

Lo concreto es que, según se ve en las imágenes, el hombre habla con un guardavidas, con una evidente tensión entre ambos, pero en principio en buenos términos, hasta que llegan otros tres compañeros.

Le pidieron que no se meta al mar en una zona peligrosa y terminó a las trompadas con los guardavidas.mp4

Al parecer, el sujeto de 60 años esgrimió que habitualmente se metía al agua en ese lugar, lo que despertó el malestar de los trabajadores. “¿Qué te vas a venir a bañar todos los días acá? Nosotros estamos todos los días”, le respondió uno de ellos. Y agregó: “Tomatelás, pancho de mierda”.

Esta última frase terminó de encender la mecha y el bañista se abalanzó sobre el guardavidas que se había dirigido hacia él en esos términos, pero no llegó a cruzarlo, aunque sí lo hizo con quien estaba dialogando momentos antes.

Primero la intención fue separar, pero la situación había escalado de tal forma, y tan rápidamente, que de un segundo a otro ambos se encontraron intercambiando golpes de puño en plena playa.

“No, no, no. Que paren, ayuden”, pidió la mujer que grababa la insólita secuencia, mientras otro guardavidas aparecía desde atrás para golpear al bañista, antes de que caiga en la arena. Un hombre de malla negra y gorra del mismo color quiso cumplir los deseos de la señora, pero no pudo cumplir el objetivo.

La hija del bañista culpó a los guardavidas

La hija del bañista también habló con aquel medio y responsabilizó a los guardavidas por el incidente. “La pelea empieza por las provocaciones de los guardavidas”, dijo la mujer, que pese a estar embarazada intercedió para llevarse a su papá del lugar y que la situación violenta termine.

“Él escuchó el silbato, pero de muy mala manera uno de los guardavidas le dijo 'vos, pelotudo, salí del agua, te estamos llamando a vos', y lo sacaron. En el video se puede ver cómo lo quieren retar como si fuera un muchachito y es un hombre de 60 años”, apuntó.

En ese sentido, añadió: “Después se mete otro guardavidas y empieza a decirle que 'es un gordo impresentable'”.

“Yo no sé quién instruyó a los guardavidas para que le falten el respeto así a una persona tan grande”, cuestionó la mujer, quien aseguró que su papá terminó “todo ensangrentado y con el labio cortado” y que quedó en observación en el hospital donde se atendió luego porque el hombre “tenía 20 de presión y estaba todo golpeado”.

Evalúan severas sanciones para los guardavidas

Segun admitió Damián Biss, el intendente de Rawson, en declaraciones a Red 43 de Chubut, al menos uno de los guardavidas será despedido, aunque no descartó tomar la misma decisión con otros compañeros.

“Se ve a las claras que el hombre en cuestión no quiere salir del agua ante el requerimiento de los bañeros pero cuando sale, ellos no pueden reaccionar de la manera que lo hicieron. De última que llamen a alguna autoridad. Por eso serán sancionados”, anticipó el funcionario.

En esa dirección, agregó: “No podemos dejar pasar por alto esto. Ellos son servidores públicos y no pueden reaccionar de otra manera”.