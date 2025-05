Cómo esconden los terrenos que juntan mugre: las multas para los privados, por las nubes

La Municipalidad está aplicando sanciones siderales para los propietarios que no limpian sus terrenos baldíos en la ciudad. Muchos buscan estrategias para ocultar la maleza de sus baldíos.

Lo cierto es que no se ve hacia adentro, ni se sabe qué está pasando en esos terrenos. Por supuesto que son posibles blancos de inseguridad y el refugio, muchas veces, de personas en situación de calle que prenden fuego en esta época para mitigar las bajas temperaturas. Otros exhiben la desidia con total desparpajo, sin importar mucho si genera inconvenientes a los vecinos que residen en las inmediaciones.

Después hay que convivir con roedores, arañas, cucarachas y otras alimañas atraídas por la mugre y el descontrol. Tanto es así que, en ocasiones, las malezas cobran gran altura y se convierten en un foco de incendio que pone el peligro a otras viviendas lindantes.

Los valores de las multas

"Hay propietarios que no viven en los baldíos y no les importa la situación de la persona que sí vive en la manzana y está en peligro latente por un posible incendio o un robo. La verdad que complica mucho que no limpien su terreno", reconoció Cristian Haspert, subsecretario municipal de Limpieza Urbana.

El baldío que limpiaron en el barrio Confluencia tenía 600 metros cuadrados de superficie. El costo por metro cuadrado está cerca de los 15 mil pesos.

"Acá no había personas en situación de calle. Nosotros venimos aplicando multas durante todo el año y limpiando los terrenos baldíos que están sucios y no están cerrados. Los que están cerrados y están sucios, solo podemos multar. Las multas van de los 850 mil pesos y los 2 millones de pesos; y el metro cuadrado de limpieza vale 14.710 pesos. El terreno que se limpió ayer -martes- tenía alrededor de 600 metros cuadrados. El propietario tiene que pagar unos 8 millones de pesos, tras la limpieza; más lo que aplique el Juzgado de Faltas, que puede ir entre los 850 mil pesos a los 2 millones", detalló Haspert, en diálogo con LMNeuquén.

En el caso de que el terreno baldío esté en condiciones de higiene, el propietario debe realizar un cerramiento con alambre olímpico. Si el predio está en zona rural, puede ser alambre de tres hilos o de campo.

"Si nosotros no encontramos el lugar en condiciones y tiene denuncias, por supuesto que el área de Fiscalización termina multando", indicó el funcionario municipal, y agregó: "Pero en el caso de que no esté cerrado y esté en malas condiciones, la Municipalidad queda habilitada para ingresar dentro de esa propiedad privada, limpiarla y trasladarle, aparte de la multa, el costo de la limpieza".

Por eso, es conveniente que los propietarios de baldíos abandonados procedan a la limpieza por su cuenta en forma oportuna y antes de que surja una denuncia y aparezcan las máquinas de la Municipalidad. Haspert reconoció que "seguramente les va a salir mucho más barato" limpiar la fracción de tierra de su propiedad por su cuenta, dos veces al año, que los 10 millones de pesos que puede pagar por no haberlo hecho, entre multa y limpieza municipal.

La normativa vigente prohíbe ingresar a un predio privado que está cerrado, pero permite la multa, luego de realizar la notificación correspondiente. "Y si vemos que hacen caso omiso, podemos volver a multar", acotó el funcionario municipal.

Ocurre, por ejemplo, en los casos donde los propietarios ni siquiera son de Neuquén y dejan muchos lotes abandonados. "Por este motivo, la Municipalidad ha incorporado ya hace unos meses la notificación digital. De esta manera, hacemos llegar la notificación y la multa. En algún momento, van a querer transferir, vender o hacer algo con ese terreno", concluyó.

Mientras tanto, la Municipalidad de Neuquén sancionó a 180 titulares de terrenos baldíos en lo que va del año por falta de limpieza.

En cuanto al procedimiento previo, Haspert explicó que se intima a los propietarios y se los notifica por mail para que realicen la limpieza. En caso de no cumplir, se eleva un registro fotográfico al Tribunal de Faltas que determina el monto de la multa “que va desde los 180 mil a 2 millones de pesos”.

Posteriormente, si no se realiza el desmalezamiento y el cerramiento del lugar, el municipio acude con los equipos del área de Limpieza Urbana y procede a limpiarlo. En este caso, se le cobra luego al titular del terreno un valor de 14.710 pesos por metro cuadrado.

“El 90% de los propietarios que tienen un baldío no vive pegado a este. Entonces se le olvida que tiene obligaciones y que hay ordenanzas que las marcan. El que sí se complica es el vecino que vive con esa maleza, la inseguridad y las plagas”, sostuvo.