Donald Trump pide investigar a Beyonce, Bruce Springsteen y otros artistas por "antipatriotas": el motivo

Ahora, Beyoncé y Bruce Springsteen, ex cantante de The Police, fueron atacados por Trump y exigió una "investigación a fondo" para ambos-y otras figuras del espectáculo- luego de haber apoyado la campaña de Kamala Harris en 2024.

image.png Bruce Springsteen, uno de los señalados por Donald Trump por "recibir dinero" de Kamala Harris.

Luego, indicó que solicitará una "investigación a fondo" sobre esta situación en particular. "Los candidatos no pueden pagar por apoyo, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento", agregó.

"Eleven sus voces contra el autoritarismo": que dijo Springsteen de Trump

El exlíder de la banda The Police brindó un show en Reino Unido, donde se manifestó contra el presidente Trump y las políticas que lleva adelante.

"La América que amo, la América sobre la que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora", indicó a su público.

Y agregó: "Esta noche pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestro experimento estadounidense que se unan a nosotros, eleven sus voces contra el autoritarismo y dejen que la libertad resuene".

image.png

Cuando Trump se hizo eco de estas declaraciones, llamó a Springsteen un "rockero como una ciruela pasa seca" y sumó a Beyoncé a esta disputa. Asimismo, indicó que está "altamente sobrevalorado" y sumó: "Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política radical de izquierda, y, lo más importante, no es un tipo talentoso; simplemente un payaso molesto y presuntuoso", escribió en redes sociales.

La noche siguiente a los polémicos dichos del mandatario, también en Manchester, Springsteen reiteró sus críticas.

Trump dijo que Taylor Swift "pasó de moda" desde que dijo que la odiaba

Donald Trump declaró que la cantante pop Taylor Swift ya no estaba de moda, aunque afirmó que era porque la había atacado durante la campaña presidencial del año pasado. "¿Alguien se dio cuenta de que, desde que dije 'odio a Taylor Swift' ya no está de moda?", escribió en Truth Social días atrás.

Aunque la campaña de Trump inicialmente desestimó el valor de su apoyo, días después publicó: "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!". La tensión entre ambos comenzó cuando Taylor Swift rompió su habitual silencio político y respaldó públicamente a los demócratas Phil Bredesen y Jim Cooper en las elecciones de medio término en Tennessee.

Tiempo atrás, en una publicación en Instagram, Swift criticó a la senadora republicana Marsha Blackburn por su historial legislativo en temas como derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Este pronunciamiento generó un aumento significativo en el registro de votantes en EE. UU.

image.png

En las elecciones presidenciales de 2020, Swift respaldó a Joe Biden, y en 2024, apoyó a Kamala Harris. Trump, por su parte, continuó con sus críticas, incluso compartiendo imágenes generadas por inteligencia artificial que falsamente mostraban a Swift apoyando su campaña.