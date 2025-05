El fuego arrasó con una vivienda y las pérdidas fueron totales

“La propietaria, una suboficial de Policía, perdió todos sus electrodomésticos, el aire acondicionado, el televisor, y otros artículos eléctricos como la cafetera. Las pérdidas fueron totales”, indicó.

Al momento de desatarse el incendio, no estaba su moradora. Respecto a la causa del inicio del fuego, sostuvo que se sabrá en el caso de que la Policía realice la investigación. “Nosotros tenemos un indicio, pero no es prueba”, aunque aclaró que “es un hecho accidental, no es intencional”.

Lo que llamó la atención del experimentado bombero, es la poca participación de los vecinos en casos como este. “Los vecinos avisan, nos llaman, pero cuando hay que ayudar no se los ve tanto. Antes la gente agarraba un balde”, observó.

Dijo que cada vez más se ve poca empatía y solidaridad a la hora de ayudar frente a una situación similar. “No hay un proceso evolutivo favorable, es un proceso de involución, vamos hacia atrás, nos estamos volviendo cada vez más individualistas”, agregó.

Se quemaron tres autos y parte de una vivienda

En las últimas horas también se incendiaron tres vehículos y parte de una vivienda en el barrio Altos de Alberdi, también de Plottier. Los Bomberos de Plottier también intervinieron en un incendio que tuvo lugar en el patio de un taller mecánico. Se desarrolló un siniestro generalizado en un automóvil, de uso particular, con propagación a otros dos. Como consecuencia del fuego no se registraron lesionados, sólo daños materiales.

“Fue en el patio de un taller, ese auto lo entregaban ese día, pero se prendió fuego y quemó otros dos. Ya vino el dueño de ese auto hoy a buscar el certificado de incendio, pero los otros dos todavía no aparecieron”, puntualizó Mansilla.

incendio- autos- Plottier.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Plottier

En los últimos días, dos dotaciones de bomberos intervinieron para sofocar un principio de incendio en una vivienda del barrio Altos de Alberdi. Ocurrió el domingo último y , afortunadamente, no pasó a mayores. El principio de incendio se habría iniciado debido a un recalentamiento aparente de un plafón de luz.