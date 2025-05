Cómo fue la estafa digital que sufrió una periodista de TN y que la dejó sin un peso

La sorpresa llegó tras una alerta por movimientos sospechosos. Preocupada, Bernini se comunicó con su banco de inmediato. “Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era un error de sistemas”, contó. Sin embargo, su intuición le decía lo contrario. Persistió con los reclamos y finalmente constató que el dinero había desaparecido.

TN 1.jpg Paula Bernini, periodista de TN

Paula Bernini, periodista de TN, sufrió una estafa

La cuenta afectada no solo era la que utilizaba para cobrar su salario, sino que también contenía dinero de su padre, que le había sido transferido para gastos del viaje. “Hoy me metí para poder pagar las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo”, compartió con angustia la periodista. La situación generó una oleada de solidaridad en redes, donde muchos seguidores se hicieron eco del relato y agradecieron que visibilizara un problema que afecta cada vez a más usuarios.