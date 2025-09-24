Por un choque, se detuvo por completo el tránsito en Ruta 7

El cierre del miércoles fue caótico para algunos vecinos que quedaron frenados por un accidente a la altura del Cañadón de las Cabras.

Pasadas las 22 de este miércoles, un Volkswagen Bora chocó con un Chevrolet Corsa en Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras y el tránsito quedó detenido por completo. El impacto no fue violento en extremo y no hay heridos de gravedad.

En el lugar intervino un móvil de la Policía y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), para constatar el estado de salud de los involucrados en el siniestro. A los fines del operativo, se debió bloquear totalmente la circulación en el sector, lo que generó una extensa fila de vehículos.

Hacia las 23, el movimiento vehicular se normalizó en la zona, pero resta establecer las precisiones sobre la mecánica y las responsabilidades del accidente.

Choque frente a la ETON

Este martes, un choque frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén capital ocasiona un despliegue policial y algo de demora en el tráfico en ese sector. La Policía intervino para contener el movimiento vehicular.

Según pudo saber LMNeuquén, el accidente se registró pasado el mediodía en la intersección de calles Solalique y 12 de Septiembre, a metros de la Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON).

choque terminal Gentileza

Hubo un motociclista y una camioneta involucrados. Personal de Tránsito y del SIEN se hicieron presentes para asistir a los afectados y ordenar el tránsito en el sector que se tornó muy tediosa debido -además- al horario de alta circulación.