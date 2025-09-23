Choque en Ruta 7: fue entre un minibús petrolero y un motociclista que terminó en el Policlínico

El motociclista de 38 años cayó de la moto y fue trasladado en ambulancia del SIEN. El incidente ocurrió en el interior de la rotonda.

Este martes por la mañana la jornada comenzó accidentada a raíz de un choque en Ruta 7 , en la rotonda de Zanon. Los protagonistas fueron un minibús que trasladaba a trabajadores petroleros y un motociclista que terminó caído sobre el asfalto. Debido a un traumatismo tuvo que ser trasladado en ambulancia del SIEN al Policlínico.

Como consecuencia se registró un período de demoras en el tráfico, dado que el siniestro ocurrió en un horario pico por el egreso e ingreso laboral en el sector que conecta distintas localidades. De acuerdo al Jefe de Tránsito, Pablo Encina, el hecho tomó lugar minutos antes de las siete de la mañana en el interior de la rotonda.

"La intervención se extendió desde las 7 a las 8.15 como consecuencia de un choque entre una moto Honda XR 250 tornado y un minibús Ford que circulaban en el mismo sentido", informó el comisario quien agregó que el motociclista de 38 años fue dado de alta, luego de atender un golpe y descartar lesiones.

choque ruta 7 (2)

Cómo fue el choque entre la moto y el minibús petrolero

La dinámica del accidente se estableció de la siguiente manera: "el siniestro ocurre en circunstancias de que el minibús transitaba en sentido norte por Ruta 7, ingresa a la rotonda a la altura de Zanón y en esa circunstancia aparentemente el motociclista colisiona la parte delantera izquierda del minibús".

En la calzada la moto quedó tirada y perdió algunos trozos plásticos. En tanto, un familiar del conductor acudió al lugar y la División Tránsito hizo entrega del rodado.

En tanto, los tres ocupantes del minibús, el conductor y dos acompañantes, no registraron lesiones. "La moto fue entregada en el lugar, previo a eso se controló documentación, se hizo control de alcoholemia, ambas parte estaban en regla", indicó Encina.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 09.58.23

Además, el comisario recalcó que el hecho ocurrió antes del habitual patrullaje preventivo que la División Tránsito despliega desde la rotonda de Zanón hacia el cañadón de las cabras, a partir de las 7.30.

Volcó y chocó contra un alamabrado

Un accidente que pudo haber terminado en tragedia ocurrió este sábado alrededor de las 7.50 de la mañana, cuando un joven de 24 años volcó con su auto en la Ruta 51, a la altura del kilómetro 5, en la cerrada rotonda conocida como Río Neuquén de esa ruta petrolera. La víctima iba con su hijo en un Chevrolet Joy.

El conductor, domiciliado en San Patricio del Chañar, se desplazaba de oeste a este a bordo de un Chevrolet Joy cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control del vehículo. El rodado terminó completamente invertido, con sus cuatro ruedas hacia arriba y apoyado sobre el techo.

El violento impacto sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona y generó preocupación inmediata, dado el estado en el que quedó el auto. Sin embargo, pese a la magnitud del vuelco, el joven logró sobrevivir y fue trasladado de manera particular hasta el Hospital Natalio Burd de Centenario, donde quedó bajo observación médica.

Vuelco en la Ruta 51 El conductor se salvó de milagro tras el vuelco en la Ruta 51. Centenario Digital

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre y personal de la División Tránsito Villa Obrera, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las primeras pericias. También se acercó al lugar el padre del joven, quien confirmó a los uniformados que había acompañado el traslado de su hijo al hospital.