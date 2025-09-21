Espectacular accidente de un joven en la rotonda de la ruta petrolera: cuál es su estado de salud

El conductor de 24 años y oriundo de San Patricio del Chañar perdió el control y volcó en el Km 5 de la Ruta 51. Fue trasladado al hospital de Centenario.

Un accidente que pudo haber terminado en tragedia ocurrió este sábado alrededor de las 7.50 de la mañana, cuando un joven de 24 años volcó con su auto en la Ruta 51 , a la altura del kilómetro 5, en la cerrada rotonda conocida como Río Neuquén de esa ruta petrolera . La víctima iba con su hijo en un Chevrolet Joy.

El conductor, domiciliado en San Patricio del Chañar, se desplazaba de oeste a este a bordo de un Chevrolet Joy cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control del vehículo. El rodado terminó completamente invertido, con sus cuatro ruedas hacia arriba y apoyado sobre el techo.

Es la misma ruta donde el año pasado un BPW circulaba a más de 220 kilómetros por hora y donde el acompañante de ese accidente resultó fallecido. Es una zona de 27,5 kilómetros de cuatro carriles, donde la obra pese a estar terminada no tiene iluminación (a pesar de que están los postes) y las rotondas son muy cerradas, que tiene dificultades para el tráfico pesado.

El violento impacto sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona y generó preocupación inmediata, dado el estado en el que quedó el auto. Sin embargo, pese a la magnitud del vuelco, el joven logró sobrevivir y fue trasladado de manera particular hasta el Hospital Natalio Burd de Centenario, donde quedó bajo observación médica.

Vuelco Ruta 151 Espectacular vuelco en la Ruta 51 conocida como la ruta petrolera. El joven se salvó de milagro. Centenario Digital

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre y personal de la División Tránsito Villa Obrera, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las primeras pericias. También se acercó al lugar el padre del joven, quien confirmó a los uniformados que había acompañado el traslado de su hijo al hospital.

Accidente y vuelco en la ruta petrolera: qué pasó

La Policía no pudo precisar las causas que provocaron el siniestro, aunque no se descarta que el conductor haya sufrido una distracción o una maniobra brusca que terminó con la pérdida de control del rodado.

La Ruta 151 es un corredor clave de la región petrolera, con alto flujo de camiones y vehículos particulares, lo que vuelve frecuente la ocurrencia de siniestros viales. Desde la policía recordaron la importancia de circular con extrema precaución, especialmente en horarios de la mañana, cuando la visibilidad y el estado de la calzada pueden jugar un papel determinante.

bmw accidente ruta 51 neuquen En julio de 2024 un BMW circulaba por la Ruta 51 a más de 220 km/h

El joven accidentado, cuya identidad no trascendió, se salvó de milagro en un hecho que conmocionó a Vista Alegre y Centenario. La imagen del Chevrolet Joy dado vuelta sobre el asfalto es la muestra del riesgo que pudo haberse convertido en una tragedia, pero que finalmente terminó con un saldo mucho más leve de lo esperado.

Otro grave choque en Plottier

Un grave choque sacudió la noche del viernes en Plottier cuando un vehículo que circulaba por la Ruta 22 se estrelló contra un poste y se incendió producto del impacto. El conductor quedó inconsciente dentro del habitáculo y tuvo que ser rescatado por otros automovilistas.

El accidente ocurrió alrededor de las 20, a la altura del kilómetro 1243 de la Ruta Nacional 22, frente a La Dolfina, cerca del rulo de Capex. Bomberos Voluntarios de Plottier recibieron el aviso y acudieron de inmediato con un móvil de rescate. Al llegar constataron que no había más vehículos involucrados, sino que se trataba de un solo auto que había despistado e impactado contra un poste de alumbrado público.

"Se desconoce por qué chocó contra el poste de luz, en el momento que estuvo personal de bomberos en el lugar, nadie dijo haber visto lo que pasó", aseguró Carlos Mansilla, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, en diálogo con LMNeuquén.