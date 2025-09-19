Comodoro Rivadavia: vivía en situación de calle y murió atropellado por un taxi

El hombre, de 66 años, fue embestido por un Toyota Etios cuando cruzaba una avenida por fuera de la senda peatonal. Falleció horas después en el hospital .

El accidente fue sobre la avenida Estados Unidos, en el barrio Ceferino Namuncurá de Comodoro Rivadavia.

Un hombre en situación de calle perdió la vida en las primeras horas del jueves en Comodoro Rivadavia tras ser atropellado por un taxi cuando cruzaba una avenida. La víctima, identificada como Facundo Antieco , tenía 66 años y falleció por las graves lesiones sufridas en el accidente .

El siniestro vial ocurrió el miércoles alrededor de las 8 de la noche en la intersección de Estados Unidos con la calle La Cautiva , en el barrio Ceferino Namuncurá . Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, el Toyota Etios conducido por un hombre de 70 años embistió al peatón mientras circulaba por la avenida en sentido oeste-sur.

Antieco , según trascendió, cruzaba la arteria por fuera de la senda peatonal habilitada cuando fue impactado por el taxi. El golpe le provocó lesiones graves en la cabeza , quedando semi inconsciente y sin capacidad para brindar sus datos personales en el lugar del hecho. Y su precaria situación de vulnerabilidad complicó inicialmente su identificación.

Una ambulancia del servicio 107 llegó al lugar y trasladó al herido al Hospital Regional, donde según informaron los médicos de guardia, ingresó con fractura de mandíbula y múltiples contusiones cefálicas. Su estado fue catalogado como reservado ya en ese primer momento.

El conductor del taxi se sometió al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, descartando el consumo de alcohol. De todos modos, la fiscal que intervino en el caso ordenó el secuestro del vehículo, que quedó resguardado en la Comisaría Cuarta.

Sin cámaras ni datos de la víctima

Otra de las circunstancias que complicó la investigación de cómo se produjo el accidente fue la ausencia de cámaras de seguridad, que podrían haber registrado el momento del impacto del auto al peatón.

En cuanto a la dificultad para establecer con certeza la identidad de la víctima, los únicos datos con que contó la policía fueron los que proporcinoó un amigo que estaba con la víctima, en su misma condición.

Hospital de Comodoro Rivadavia El hombre atropellado por un taxi murió en el hospital de Comodoro Rivadavia unas cuatro horas después del accidente.

Antieco falleció cerca de las 00:15 del jueves a causa de las lesiones recibidas. En ese momento, los médicos no pudieron emitir el certificado de defunción al carecer de un Documento Nacional de Identidad que permitiera identificar fehacientemente al fallecido.

Ante esta situación, se notificó al Ministerio Público Fiscal y la fiscal Florencia Parra ordenó que Criminalística tomara las huellas dactilares para verificar la identidad del difunto. También dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la emisión oficial del certificado de defunción.

El taxista, en tanto, permanece a disposición de las autoridades mientras continúa la investigación del caso.

La trágica muerte de un trapito en Comodoro Rivadavia

El caso recuerda otra tragedia vial ocurrida recientemente en Comodoro Rivadavia, también vinculada a la vulnerabilidad social, cuando un joven que se ganaba la vida en la calle como cuidacoches murió aplastado por las ruedas de un camión de gran porte.

El accidente se dio cerca de las tres y media de la tarde del miércoles 4 de junio, cuando la víctima buscaba hacer unos pesos en avenida Hipólito Yrigoyen al 1800, frente a un conocido supermercado mayorista de la zona.

Nunca quedó claro si el muchacho, que tenía 28 años y según testimonios de vecinos trabajaba habitualmente como "trapito" en esa cuadra siempre muy concurrida, cayó o se metió voluntariamente debajo del acoplado del camión, que pasaba por el lugar a muy baja velocidad.

Al llegar la ambulancia, el personal de emergencia constató que la víctima ya había fallecido. Murió en el acto al ser alcanzado por las ruedas.

El camión Scania era conducido por un chofer de 52 años, oriundo de Tierra del Fuego, quien tras el incidente se encontraba conmocionado y en shock.

Según las primeras reconstrucciones que realizó la policía y que trascendieron en medios de Comodoro Rivadavia, el camión circulaba a velocidad reducida y respetando el semáforo en verde cuando se produjo el trágico desenlace.

"Nunca pensé que me podía pasar esto", declaró el camionero , visiblemente conmocionado por lo ocurrido. Y agregó: "No sé qué quiso hacer el muchacho metiéndose por abajo del furgón".