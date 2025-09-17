Comodoro Rivadavia: murió la anciana a la que encontraron sola e inconsciente en su casa

La mujer de 80 años falleció a causa de un ACV, con un cuadro de deshidratación severa. Camino al hospital había recuperado el conocimiento .

Menos de 48 horas después de haber sido rescatada por equipos de emergencia de Comodoro Rivadavia y la Policía de Chubut , falleció la mujer de 80 años que sufrió un ACV y estuvo inconsciente en su domicilio hasta que los vecinos advirtieron que no respondía a los llamados.

Según informaron, la mujer murió durante la noche del martes a causa de las lesiones y el cuadro de deshidratación que padecía.

La titular de la Dirección General de Adultos Mayores de Comodoro Rivadavia , Viviana Traversa, confirmó que la señora había sido internada en la terapia intensiva del Hospital Regional Víctor Sanguinetti tras haber sufrido un accidente cerebrovascular.

La funcionaria aclaró que no existían registros previos de esta vecina en los sistemas municipales de salud, ya que anteriormente nunca había solicitado ayuda.

“La Secretaría de Desarrollo Humano tiene un registro de todos los casos y no aparece ningún antecedente vinculado a esta señora", sostuvo.

Sin datos de familiares en Comodoro Rivadavia

La mujer vivía sola en un departamento del complejo de Las 1.008 Viviendas. Hasta este martes, las autoridades no habían logrado contactar a ningún pariente.

Barrio Las 1008 Viviendas, de Comodoro Rivadavia La mujer fue rescatada en un departamento del edificio 10 del Barrio "Las 1008 Viviendas", en Comodoro Rivadavia. (Foto de archivo). ADNSUR

Desde el área municipal de Adultos Mayores detallaron que tenía cobertura de PAMI, pero en la obra social tampoco contaban con ningún dato acerca de familiares.

La mujer fue hallada inconsciente después de un oportuno aviso que hicieron sus vecinos a las autoridades, preocupados por su ausencia prolongada y porque no respondía a los llamados.

En el departamento ubicado en el barrio comodorense de 30 de Octubre estaban preocupados porque la anciana -de quien tampoco los vecinos conocían familiares o personas cercanas- llevaba tiempo sin salir de su casa, y cuando fueron a ver si le pasaba algo, se alarmaron todavía más.

Incluso, cuando ingresaron los primeros equipos de rescate, creyeron que la mujer ya había fallecido. Rápidamente se constató que no era así, y la trasladaron al Hospital, pero en muy grave estado.

Así fue el rescate

"Cerca de las 12.10, el cuartel central informó que personal policial solicitaba colaboración para la apertura de una puerta”, contó Víctor Alvarado, bombero voluntario de Comodoro Rivadavia.

“Al llegar al edificio número 10, en el barrio 30 de Octubre, acordamos con el oficial de la Seccional Quinta ingresar por una ventana posterior para evitar romper la puerta y la reja del departamento", agregó.

El momento más dramático del rescate ocurrió cuando los bomberos accedieron al interior. "Al abrir la reja y el postigo, la persona fue inicialmente dada por fallecida, pero al ingresar el equipo de rescate, encontró que aún presentaba signos vitales", relató Alvarado.

La mujer se encontraba en estado crítico, con signos vitales muy débiles y vestida con muy poca ropa. Los bomberos la abrigaron inmediatamente y trabajaron para estimular su respuesta.

Enseguida se dispuso su traslado en una ambulancia del servicio 107, y durante el viaje, la anciana recuperó la conciencia y comenzó a hablar. "Decía solamente que tenía frío. No mencionó si se había caído o desvanecido", detalló el bombero.

Apenas fue ingresada al Hospital Regional, los médicos confirmaron que había sufrido un ACV, del que no pudo recuperarse.