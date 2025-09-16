Comodoro Rivadavia: una abuela no respondía llamados, vecinos dieron aviso y la rescataron justo a tiempo

Cuando los bomberos entraron, estaba tirada y casi sin signos vitales. En el hospital confirmaron que sufrió un ACV. Buscan a familiares, pero no aparecen.

La mujer fue rescatada en un departamento del edificio 10 del Barrio "Las 1008 Viviendas", en Comodoro Rivadavia (foto de archivo).

Una mujer de 80 años que vive sola fue hallada inconsciente en su departamento del complejo Las 1008 viviendas de Comodoro Rivadavia , gracias a un oportuno aviso que hicieron sus vecinos, preocupados por su ausencia prolongada y porque no respondía a los llamados. Esa intervención fue clave para que ahora, la mujer que -se supo más tarde- había sufrido un ACV , esté al cuidado de los médicos , aunque, según se supo este martes, su estado es reservado.

En el lugar ubicado en el barrio 30 de Octubre estaban preocupados porque la anciana, que no tiene familiares conocidos , llevaba tiempo sin salir del departamento, y cuando fueron a ver si le pasaba algo, se alarmaron todavía más.

Víctor Alvarado, bombero voluntario de Comodoro Rivadavia, relató los detalles del operativo de rescate : "Cerca de las 12:10, el cuartel central informa que personal policial solicitaba colaboración para la apertura de una puerta. Al llegar al edificio número 10, en el barrio 30 de Octubre, acordamos con el oficial de la Seccional Quinta ingresar por una ventana posterior para evitar romper la puerta y la reja del departamento", dijo en diálogo con ADNSUR.

El momento más dramático del rescate ocurrió cuando los bomberos accedieron al interior. "Al abrir la reja y el postigo, la persona fue inicialmente dada por fallecida, pero al ingresar el equipo de rescate encontró que aún presentaba signos vitales", explicó Alvarado.

"Se despertó camino al hospital"

La mujer se encontraba en estado crítico, con signos vitales muy débiles y vestida con muy poca ropa. Los bomberos la abrigaron inmediatamente y trabajaron para estimular su respuesta.

Enseguida se dispuso su traslado en una ambulancia del servicio 107, y durante el viaje, la anciana recuperó la conciencia y comenzó a hablar. "Decía solamente que tenía frío; no mencionó si se había caído o desvanecido", detalló el bombero. En el Hospital Regional, los médicos confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).

Viviana Traversa, titular de la Dirección General de Adultos Mayores de la ciudad petrolera de Chbut, confirmó el estado actual de la paciente: "Se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Regional. Hoy estuvimos en contacto justamente con la trabajadora social de la sala de internación. Nos dijo que está con un pronóstico reservado, ha tenido un accidente cerebrovascular y están tratando de contactar (a sus) familiares".

Hospital de Comodoro Rivadavia La jubilada de Comodoro Rivadavia está internada en la terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

La funcionaria aclaró que no existen registros previos de esta vecina en los sistemas municipales de salud. "Indudablemente, nunca ha solicitado ayuda. La Secretaría de Desarrollo Humano tiene un registro de todos los casos y no aparece ningún antecedente vinculado a esta señora", sostuvo.

Comodoro Rivadavia: buscan familiares, pero no aparecen

El servicio social del hospital lleva adelante las gestiones para localizar a familiares de la mujer. "Nos dijo la trabajadora social que están tratando de contactar a alguien cercano. En paralelo, nosotros hicimos averiguaciones a través de redes, pero no hemos logrado ubicar a nadie", agregó Traversa.

La anciana cuenta con cobertura de PAMI, pero desde la obra social tampoco tienen registro de parientes que puedan hacerse cargo de la situación.

En caso de no encontrarse a ninguna persona allegada a la mujer, la Justicia podría intervenir para definir los pasos a seguir. "El hospital va a hablar con los vecinos para indagar y ver si hay algún contacto. Si no hay familiares, se procede con una intervención judicial", explicó la funcionaria.

El seguimiento de su estado de salud recae en el servicio social del hospital, que trabaja en articulación con las áreas de PAMI y la Municipalidad.

"Cuando una persona ingresa a internación, la intervención la asume el hospital. Una vez que se estabilice su cuadro, ahí sí podremos tomar contacto desde nuestro organismo", precisó Traversa.

La funcionaria expresó esperanzas de que, con el paso de los días, sea posible que algún familiar o conocido se acerque preocupado por el estado de la paciente. Por eso es importante la difusión del caso.

El personal policial de la Seccional Quinta quedó al cuidad del departamento donde vive la señora, tanto para asegurar el lugar como para realizar averiguaciones y buscar indicios que permitan llegar a los familiares.